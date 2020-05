'Koning Willem-Alexander betaalde inrichting privévertrekken paleis Huis ten Bosch niet zelf'

Koning Willem-Alexander heeft geen rekening gekregen van de overheid voor de inrichting van zijn privévertrekken in Paleis Huis ten Bosch. Wel mocht hij meebeslissen over het interieur. Dat blijkt uit een woensdag aan NRC verstuurde brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

NRC deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om er achter te komen hoeveel de overheid bijdroeg aan de inrichting van het woongedeelte van het paleis. De krant deed dat, omdat 'de koning een jaarlijkse vergoeding ontvangt van bijna 5 miljoen euro, onder meer bedoeld voor dit soort materiële kosten', schrijft NRC.

Eén project

Volgens de krant weigerde het ministerie het Wob-verzoek om twee redenen: 'Ten eerste om de persoonlijke levenssfeer van de koning te beschermen, en ten tweede omdat nooit apart is bijgehouden wat de privévertrekken van de koning hebben gekost.'

'De renovatie en inrichting van Huis ten Bosch, schrijft het ministerie, waren één project waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende ruimtes in het paleis. De overheid nam alle kosten voor haar rekening, in totaal 63,1 miljoen euro.'

Geen roze en blauw in de prinsessenkamers

NRC schrijft verder dat het ministerie zegt dat 'de koning voor de inrichting van zijn ambtswoning enige keuzevrijheid had, als het gaat om stoffering, verlichting, betegeling en bijvoorbeeld sanitair.' Tijdens een zomerse fotosessie vertelde de koning tegen Omroep West dat de prinsessen zelf de kleur van hun kamer mochten uitkiezen. 'Maar het moet wel praktisch blijven', vindt de koning. Welke kleur de kamers zijn geworden? Lachend: 'Geen roze en geen blauw, haha.'

Tijdens een rondleiding in 2019 aan journalisten bleken tal van bekende Nederlandse ontwerpers ingehuurd te zijn voor de inrichting, aldus de krant.

NRC: Tot 2008 werden interieurkosten expliciet genoemd als onderdeel van deze vergoeding. Inmiddels geldt dit bedrag als een ongespecificeerde 'lumpsum' voor allerhande koninklijke uitgaven.

Kritiek

Het antwoord op het Wob-verzoek van NRC werd verstuurd op Verantwoordingsdag, het moment waarop de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer informeert over haar bevindingen, onder meer over de transparantie van de begroting van de koning.

Volgens NRC is de Rekenkamer kritisch over het gebrek aan onderbouwing van de bijna 5 miljoen die de koning jaarlijks krijgt. 'Dit bedrag, onder meer bedoeld voor interieuruitgaven, mag hij naar eigen inzicht spenderen – zonder dat hij de uitgaven hoeft te verantwoorden.'

Vijfjaarlijkse evaluatie

De Rekenkamer zegt daarover: 'Het kan zijn dat hij structureel geld overhoudt van deze vergoeding of dat hij inteert op zijn private vermogen'. Volgens NRC pleit de Rekenkamer voor een vijfjaarlijkse evaluatie van de hoogte van het bedrag. Premier Rutte schrijft in een reactie die bij het rapport is gevoegd dat hij dat niet nodig acht, aldus de krant.

