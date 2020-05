ADO Den Haag wil selectie gaan verjongen en heeft Bourard binnen

Martin Jol zit maandag tijdens de presentatie van Aleksandar Rankovic op zijn praatstoel. De Hagenaar verschijnt voor diverse camera’s als hoofd van het technisch hart. De vonken spatten ervanaf en de tomeloze energie werkt aanstekend. 'Iedereen in Den Haag moet meedoen, dan kunnen we aan een nieuw Den Haag gaan bouwen', spreekt Jol hardop uit.

Het nieuwe ADO Den Haag is dan al langzaam van start gegaan. Achter de schermen werkt de Haagse club aan een andere structuur binnen de jeugdopleiding en diverse talenten tekenen hun eerste contract. Alleen deze week werden al zes jeugdspelers gecontracteerd. ADO wil jeugd meer en langer gaan binden, om zo meer waarde op het veld te creëren en sportief en financieel de vruchten te kunnen plukken. Aankomende week legt de Haagse club de eerste speler voor de hoofdmacht vast. Middenvelder Samy Bourard komt transfervrij over van FC Eindhoven en zet zijn krabbel onder een meerjarig contract.

Het aantrekken van jeugdig talent gaat gepaard met verjonging binnen de A-selectie. Diverse routiniers met nog doorlopende contracten hebben te horen gekregen in principe te mogen vertrekken. Om wie het gaat is niet duidelijk, wel is duidelijk dat de Haagse club haar elftal om Lex Immers en John Goossens wil gaan bouwen.

'Denken dat Wang de middelen even beschikbaar stelt, is niet de manier'

'Het gaat erom dat je kwaliteit hebt en dat de ervaring in je ploeg leiding geeft', zegt Jol. 'In het voetbal is het niet zo moeilijk, maar je hebt een beetje middelen nodig. Die hebben we nog niet. Ik hoop dat we een klimaat kunnen creëren waarin we talenten naar Den Haag kunnen halen en er niet minder van worden. Dat hebben andere clubs ook', vult Jol aan. 'Iedereen moet meedoen. Het is hier heel vaak zo geweest, bijvoorbeeld met Dé Stoop, John van Ringelenstein, maar ook met Hui Wang, dat mensen denken laat hem het maar uitzoeken. Dat is niet de manier. Je moet het met zijn allen doen.'

Naast het aantrekken van jeugdig talent en het afscheid nemen van diverse routiniers, behoort de tijd van contracten boven de 200.000 euro ook tot de verleden tijd. Logisch in tijden van de coronacrisis, maar daarnaast zakt de Haagse club ook met haar salarisplafond voor de komende jaren. Achter de schermen werkt ADO aan een plan om ten tijden van de coronacrisis collectief een salarisverlaging door te voeren.

‘Dat Haagse bedrijven bij Ajax zitten is een doorn in mijn oog’

Terug naar het verhaal van Jol. Die enthousiast vervolgt: 'Ik heb het bij Ajax gezien. Iedereen doet daar mee. Zelfs Haagse bedrijven. Het is toch een wonder dat die desbetreffende bedrijven hier bij ADO Den Haag niet zitten. Dat is een doorn in mijn oog. Ik vind dat iedereen mee moet doen, dan kunnen we aan een nieuw Den Haag gaan bouwen.’

Jol is sinds deze week de spreekbuis als het om technische zaken gaat. Hij vormt samen met Albert van der Dussen, hoofdtrainer Aleksandar Rankovic en algemeen directeur Mohammed Hamdi het technisch hart. De enige vacature in de trainersstaf die zij nog moeten invullen is die van keeperstrainer. De eerste gesprekken met kandidaten zijn inmiddels gaande. Op namen gaat de Haagse club niet in.

Veel interesse voor Koopmans en Pinas

Op het veld ligt een grote uitdaging. Van acht spelers loopt het contract af en de acht huurlingen die in de winterstop werden aangetrokken gaan weer terug naar hun clubs. Daarnaast kunnen Luuk Koopmans en Shaquille Pinas op veel belangstelling van zowel binnen- als buitenlandse clubs rekenen. Koopmans ligt nog drie seizoenen vast. Pinas gaat zijn laatste contractjaar in. ADO heeft inmiddels de eerste gesprekken gevoerd om het contract van de centrale verdediger open te breken.

Naast Bourard hoopt ADO zich snel te versterken met Swansea City-speler Kees de Boer. De jeugdige middenvelder genoot zijn opleiding bij Ajax en beschikt in Wales over een aflopend contract. Met de transfervrije verdediger Ricardo van Rhijn heeft de Haagse club ook gesproken. Tot een akkoord is het nog niet gekomen.

LEES OOK: Verlaten Velden: Rijnsburgse Boys pakt in 2009 de titel tegen aartsrivaal Quick Boys