Coronavirus: Afstand houden lukt de mensen steeds minder goed

Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5775. Het aantal positief geteste mensen staat op 44.700. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Donderdag meldde het RIVM 27 overleden coronapatiënten sinds woensdag

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 255

Op Hemelvaartsdag was het op veel plekken in de regio druk

Kabinet: uitstel verkiezingen of briefstemmen niet uitgesloten

Het kabinet gaat onderzoeken of de verkiezingen van komend najaar en voorjaar kunnen doorgaan als het coronavirus dan nog niet is bedwongen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vraagt bij gemeenten na of stemlokalen wel ruim genoeg zijn om onderling anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Ze sluit zelfs niet uit dat gemeentelijke herindelingsverkiezingen in de herfst en de Tweede Kamerverkiezingen van maart moeten worden uitgesteld, al ziet ze nu geen reden om te denken dat dat nodig zal zijn.

Anderhalve meter afstand houden lukt de mensen steeds minder goed

De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat 'anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen' is flink afgenomen. Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD'en op basis van een tweede gedragsonderzoek.

Vooral met familie en vrienden wordt het steeds minder nauw genomen met de anderhalve meter. 12 procent minder dan een maand geleden zegt zich aan de regels te houden met de mensen die ze liefhebben. Bij de omgang met collega's is een daling van 5 procent te zien en bij het boodschappen doen een daling van 9 procent. Er is ook een toename van 5 procent van het aantal mensen dat aangeeft het bewaren van de afstand moeilijk te vinden.

Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden, blijft met 90 tot 95 procent onveranderd hoog. In totaal werden van 7 tot 12 mei 53.000 mensen ondervraagd. Dat zijn dezelfde mensen die vorige maand meededen aan het onderzoek.

Ziekenhuizen hervatten reguliere zorg 'stap voor stap'

Ruim een maand na de piek van het aantal coronapatiënten op de IC hebben alle ziekenhuizen de reguliere zorg weer opgestart. Maar dat gaat langzaam: de meerderheid zit nog niet op de helft van de zorg die vóór de coronatijd werd verleend, blijkt uit een rondvraag van de NOS.

Sinds midden april ontstond er ruimte om weer zorg te bieden aan niet-corona-patiënten. De meeste ziekenhuizen zijn eind april, begin mei begonnen met het uitbreiden van de zorgverlening. Dit betekent dat er weer afspraken op poliklinieken worden ingepland en ook weer niet-spoedeisende operaties worden uitgevoerd. De acute zorg is nooit gestopt, benadrukken verschillende ziekenhuizen.

Maar het gaat langzaam, stap voor stap. Een kwart van de ziekenhuizen heeft pas een kwart van de reguliere zorg opgestart. Nog lang niet alle operatiekamers zijn in gebruik en er wordt op verschillende plaatsen nog steeds IC-zorg verleend buiten de IC-muren, ook al is het aantal patiënten op de intensive care flink gedaald. Poliklinieken worden weer geopend, maar draaien lang niet op volle kracht.

Nog altijd 500 basisschoolleerlingen zoek

Naar schatting vijfhonderd basisschoolleerlingen zijn sinds de scholen dichtgingen vanwege de coronacrisis nog altijd zoek. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) na een peiling onder duizend directeuren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Bij de sluiting van de scholen ging het nog om 5200 leerlingen. Scholen deden er volgens de AVS van alles aan om in samenwerking met leerplichtambtenaren de leerlingen te vinden. Zo zijn ze langsgegaan, zijn brieven gestuurd, is gebeld en zijn ouders van andere leerlingen ingezet, zegt een woordvoerder van de AVS. In veel gevallen lukte het leerlingen terug te vinden, aldus de vereniging.

Van de basisscholen heeft 97 procent nu alle leerlingen weer in beeld. Ruim 3 procent van de scholen heeft te maken met gemiddeld twee tot drie leerlingen waarmee geen contact is en waarvan de school dus niet weet waar ze zijn. 'Het gaat alleen over leerlingen die zijn ingeschreven op school. Op veel scholen betreft het meerdere kinderen uit één gezin', zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos.

NS gaat krimpen en verwacht 4,7 miljard omzetverlies

De NS gaat krimpen en heeft overheidssteun nodig om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Het spoorbedrijf verwacht tot 2025 een omzetverlies van 4,7 miljard euro.

Dat heeft de raad van bestuur gezegd in een online personeelsbijeenkomst voor de 20.000 medewerkers, meldt de NOS. De NS kan veel minder reizigers vervoeren, ook vanwege een krimpende economie, veel thuiswerkers en alternatieven zoals de e-bike.

Het bedrijf gaat in gesprek met de ondernemingsraad en vakbonden en denkt erover om de komende vijf jaar 1,4 miljard euro te besparen. 'Dat is fors maar noodzakelijk. Daarbij moeten moeilijke keuzes gemaakt worden', stelt het bedrijf.

Reizigers hoeven niet te rekenen op veel duurdere kaartjes. 'NS wil en kan de verliezen niet afwentelen op de reiziger door de prijs van het treinkaartje te verhogen. NS wil zich juist tot het uiterste inspannen om de trein aantrekkelijk te houden.'

Haagse corona-opvang voor daklozen opent zonder daklozen

Den Haag heeft vanaf vrijdag een speciale opvang voor dak- en thuislozen met het coronavirus. Die staat naast het stadion van ADO Den Haag. Er zijn echter nog geen besmette daklozen om op te vangen. De locatie is ook beschikbaar voor daklozen met corona uit Leiden, Gouda en Delft, maar ook daar zijn die er niet.

Het coronadorp kan maximaal vijftig mensen opgevangen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang. Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.

'Ziekte-uitval onder verpleeghuispersoneel neemt toe'

Nu mensen die in de zorg werken zich makkelijker kunnen laten testen op het coronavirus, piekt het ziekteverzuim onder personeel in verpleeghuizen. Steeds meer zorgprofessional testen positief en moeten thuisblijven totdat ze beter zijn. Daardoor is er een tekort aan zorgmedewerkers, zegt Conny Helder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ in De Telegraaf.

Tijdens de eerste corona-uitbraak in maart viel er ook al veel personeel uit, stelt Helder, door ziekte, angst of uit voorzorg om besmetting te voorkomen. 'Toen hadden we geen beschermend materiaal en waren er geen testen op het virus, met als gevolg dat er locaties waren met wel 20 procent ziekteverzuim.'

Momenteel stijgt dat percentage volgens ActiZ met name in randstadssteden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Helder: 'Dat kan zo van 6 naar 15 procent gaan. Veel testen betekent dat meer besmettingen worden gevonden. En ook al achterhalen we het virus graag; we kampen daardoor wel met een tekort. In Brabant gaat het iets beter, maar ook daar zien we nieuwe haarden. Bij de 46 zorginstellingen daar is het ziektepercentage nu 8 procent.'

Advies: veel en slim investeren om uit coronacrisis te komen

Om goed uit de coronacrisis te komen, is het belangrijk dat het kabinet investeert en steun en vertrouwen geeft aan bedrijven, sectoren en kwetsbare groepen. Het is daarbij belangrijk om publieke en private investeringen te blijven stimuleren. Ook moet Nederland meer samenwerken in Europa om tot een breed economisch en maatschappelijk herstel te komen.

Dat adviseert de Denktank Coronacrisis die op verzoek van het kabinet heeft gekeken hoe Nederland op een evenwichtige manier een herstart kan maken uit de lockdown. In de denktank zitten vertegenwoordigers van onder meer kennisinstituten, planbureaus en sociale partners, onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER). In Nieuwsuur zei Hamer dat het belangrijk is te zoeken naar 'slimme investeringen' zoals duurzame en infrastructurele projecten.

De Tweede Kamer had aangedrongen op een maatschappelijk en economisch gerichte adviesclub. In de coronacrisis liet het kabinet zich tot nu toe voornamelijk adviseren door wetenschappers zoals virologen en medici. In de herstartfase is nog geen sprake van een vaccin of medicijn en zijn beperkende maatregelen nodig om het virus onder controle te houden. Die maatregelen hinderen nog steeds het herstel naar de situatie zoals die voor de coronauitbraak bestond.

Op Hemelvaartsdag op veel plaatsen te druk

Het was op Hemelvaartsdag in Nederland op een aantal plekken echt te druk. Maar op andere plaatsen was best nog ruimte, zo vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij waarschuwt dat mensen niet allemaal de van oudsher bekende plekken moeten opzoeken om te recreëren,'dat zal deze zomer echt anders zijn dan toen er nog geen coronacrisis was'.

'Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen', zo stelt hij. Hij bedoelt dan dat er 'net als donderdag steeds plekken worden afgesloten of ontruimd.' Waarnemend voorzitter Johan Remkes van de Veiligheidsregio Haaglanden riep mensen ook op zich aan de maatregelen te houden om verdergaande beperkingen voorkomen 'wanneer het straks écht zomer wordt'.