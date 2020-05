Met Stille Trom: Brayen Bröcker loopt huldiging mis bij Noordwijk

'Ik heb Tjeerd aan de lijn gehad, en toen heb ik ook wel gezegd: Tjeerd, ik twijfel. Haha. En toen zei hij tegen mij precies hetzelfde', vertelt Bröcker, die uiteindelijk net als Westdijk bij zijn keuze blijft. 'Je gaat toch nadenken. Is het niet beter om te blijven? Dat heb je vooral de eerste dagen en weken. Maar naarmate de tijd vordert, realiseer je je ook wel dat de keuze die je gemaakt hebt, ook wel ergens op gebaseerd is.'

Eén van de redenen om zijn geliefde Noordwijk te verlaten is dat de 33-jarige verdediger nog één keer in zijn voetbalcarrière een uitdaging aan wil gaan. Want nu kan hij dat fysiek nog aan, zegt hij. 'Ik ben altijd ambitieus geweest, en ik kan voor HBS nu nog een toegevoegde waarde zijn. Ik ben fit en ik wil daar nu nog even ultiem gebruik van gaan maken.'

Kampioenschappen

Maar dat hij niet echt afscheid heeft kunnen nemen van de supporters, dat knaagt. Zeven seizoenen, meer dan tweehonderd wedstrijden, twee kampioenschappen, het is niet niks. 'De club had al door laten schemeren dat ze me zouden gaan huldigen. En dat loop je dan mis.'

Nick van Staveren glijdt altijd één keer per maand in z'n nakie door de kleedkamer. Dat zijn mooie dingen.

'Kijk, de supporters zal ik echt nog wel een keer zien. Desnoods regel ik een vriendschappelijke wedstrijd tussen HBS en Noordwijk, haha. Dan ga ik ze allemaal bedanken. Ja, het is jammer, want de club is er altijd voor mij geweest. En dan wil je mooi afsluiten. Maar ik ben wel trots, en blij, want ik verlaat de club door de voordeur. Wie weet kom ik ooit nog terug, in welke rol dan ook.'

Kleedkamerhumor

Bröcker kent succesvolle jaren met Noordwijk, met name de afgelopen twee seizoenen. De club klimt in no time op van de hoofdklasse naar de tweede divisie. 'Als je naar Noordwijk gaat, dan wil je successen behalen. En dat is gelukkig ook gebeurd. Dat voelde misschien ook wel als een teken, om ergens anders dit soort dingen te bereiken.'

Het eerste team van Noordwijk bestaat al jaren uit veel dezelfde spelers. Het is een hechte groep, en de jongens kennen elkaar door en door. Om die reden is het samenzijn in de kleedkamer één van de dingen die Bröcker het meest gaat missen. 'Het zal bij HBS ook wel gezellig zijn, hoor. Maar als je hier al zeven jaar zit... Nick van Staveren glijdt altijd één keer per maand in z'n nakie door de kleedkamer. Dat zijn mooie dingen. Maar ook de discussies die je met elkaar hebt. Het schept een band.'

Het niveau bij HBS stijgt meteen, als Tjeerd en ik daar spelen, hahaha

Niveauverschil

Bij HBS hoopt hij ook mooie jaren te beleven. 'Mijn doel is volgend seizoen een rol in de titelrace te gaan spelen. Mijn ervaring hoop ik daar ook in het team over te brengen. Er zal wel een niveauverschil zijn, maar vergis je niet: twee jaar geleden speelden we met Noordwijk nog in de hoofdklasse. Er zitten bij HBS ook jongens die goed kunnen ballen, en ook jonge gasten die straks een stap gaan maken. Maar het niveau stijgt meteen, als Tjeerd en ik daar volgend seizoen spelen, hahaha.'

'Ik denk wel dat die gasten in mij een soort vaderfiguur gaan zien. De trainer heeft dat ook wel laten doorschemeren. Dat ik met mijn ervaring die jongens een beetje kan helpen', besluit Bröcker.

In de maand mei interviewt Omroep West iedere week in de rubriek 'Met Stille Trom' een speler of trainer uit het amateurvoetbal die door de coronacrisis door de achterdeur afscheid heeft genomen van zijn club. Volgende week: Quick-speler Delano Asante. Iedere zondag plaatsen we historische wedstrijden uit ons rijke archief.

