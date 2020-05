Omstreden coronadorp bij ADO-stadion opent zonder daklozen

Het coronadorp kan maximaal vijftig mensen opgevangen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang. Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.

Het stadion van ADO Den Haag ligt op een bedrijventerrein naast knooppunt Prins Clausplein. Het wordt de komende maanden niet gebruikt omdat de eredivisie stilligt.

Kritiek op 'melaatseneiland'

De komst van het coronadorp is niet onomstreden. Het stadion van ADO ligt aan de rand van de stad, wat directeur Elly Burgering van het Straat Consulaat geen goed gevoel geeft. 'Het heeft iets weg van een melaatseneiland', zo legde ze uit. 'Daar krijg ik een nare bijsmaak van en het is niet zo'n elegante oplossing vind ik. Er is niets bij het ADO-stadion. En hoe moeten de mensen daar komen?'

Ook vanuit de politiek was er kritiek. 'Kwetsbaren worden onzichtbaar gemaakt en verder weggedrukt', zei Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. 'Als de artsen die hier aan het werk zijn, moeten aangeven dat het te ver weg is, wat zijn we dan precies aan het doen?' Voor de gemeente was de kritiek geen reden het plan in te trekken.