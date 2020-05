Drukte in Noordwijk tijdens Hemelvaart: 'Toch is het goed verlopen'

Het was donderdag druk op de stranden. Meerdere gemeenten, waaronder Noordwijk, Wassenaar en Westland riepen mensen op niet meer naar de kust te komen. Ook werden in sommige gemeenten toegangswegen en parkeerplaatsen afgesloten. Desondanks blikt de gemeente Noordwijk terug op een 'goed verlopen' dag.

'Het was behoorlijk druk, maar het is wel goed gegaan', vertelt een woordvoerder van gemeente Noordwijk in het radioprogramma Muijs in de Morgen. De parkeerterreinen werden uit voorzorg voor de helft gesloten. 'Om er zo voor te zorgen dat het iets minder druk zou worden, maar halverwege de ochtend zagen we al dat parkeerplaatsen vol raakten en dus riepen we mensen op niet meer te komen of in ieder geval niet met de auto.'

Op het strand was het ook druk, maar volgens de woordvoerder probeerde iedereen wel anderhalve meter afstand te houden. 'Dat kan ook, want het strand is vrij breed dus mensen kunnen wel de ruimte zoeken.' Daarnaast mogen horeca-ondernemers in de regio Hollands Midden strandbedjes verhuren. 'Daarmee creëer je ook wel een eigen gebiedje waar je met je familie kan zitten. Juist door die strandbedjes is afstand houden makkelijker, aangezien je ze al van te voren op afstand kan zetten.'

Uitdaging voor kustgemeentes

De drukte op de stranden en de boulevards werd goed gemonitord, aldus de gemeente. 'Dat doen we samen met de politie en de BOA's. We zijn er redelijk tevreden over.'

Volgens de woordvoerder wordt het in de zomer wel een enorme uitdaging voor iedere kustgemeente om de massa's mensen in goede banen te leiden. 'Als het straks mooi weer is, als dat in de zomer gebeurt: hoe ga je dat dan organiseren? We zijn aan het overleggen en kijken hoe we het het beste kunnen doen. Hoe zorgen we dat mensen aan de ene kant wel naar buiten kunnen, maar ook afstand houden. Als het druk zo druk is op het strand, is het moeilijk te controleren. Daar moeten we met elkaar aan werken', zegt de woordvoerder.

Plan voor de zomer

Om dat deze zomer te kunnen realiseren, werkt de gemeente Noordwijk samen met andere kustgemeentes aan een plan. 'Hoe zorg je dat mensen afstand kunnen houden als ze het strand op en af gaan? Hoeveel mensen wil je toelaten als het zulk mooi weer is? Dat zijn vragen die in het plan beantwoord moeten worden.'

De strandtenteigenaren spelen daarbij een belangrijke rol. 'We hebben gelukkig goede ondernemers die zorgen dat iedereen afstand houdt', zegt de woordvoerder van de gemeente.

LEES OOK: Warme Hemelvaartsdag: het was op veel plaatsen druk