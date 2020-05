Leidschendam wil inwoners spreken over onrust: 'Mensen moeten hun verhaal kwijt kunnen'

Voor de derde keer in korte tijd brandde een auto af op de Prins Frederiklaan in Leidschendam | Foto: Regio15

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet vrijdag een participatiebus neer om met inwoners in gesprek te gaan over de onrust in Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk. De bus staat van 13.00 tot 15.00 uur bij winkelcentrum Prinsenhof. 'We willen op een laagdrempelige manier de deur open zetten om in gesprek te gaan over wat er allemaal gebeurt', zegt een woordvoerder van de gemeente.

De onrust in Leidschendam duurt al enkele weken. Sinds eind april wordt Leidschendam-Noord geteisterd door een serie autobranden en vernielingen. Extra politiesurveillance en cameratoezicht bleek niet te werken. Nadat burgemeester Klaas Tigelaar zes onruststokers een gebiedsverbod oplegde, werd het een paar dagen rustig. Even later begon de onrust weer en hield de gemeente een spoeddebat, waarin werd opgeroepen om het preventief fouilleren in te stellen.

De onrust heeft grote impact op de inwoners van de buurt. 'Met deze bus willen we zorgen dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En we willen horen welke dingen er misschien nog meer spelen, zodat we daar iets mee kunnen doen.' Bij de bus kan men in gesprek met de wijkagenten, maar ook met medewerkers van de gemeente.

Frustratie uiten

'Inwoners hebben wellicht tips voor de politie of praktische tips voor de gemeente', licht de woordvoerder toe. 'De bus is een stukje openheid naar de mensen toe waar in ze dus hun ideeën naar voren mogen brengen. Of hun frustratie uiten, dat mag ook.'

Normaal gesproken vinden de gesprekken in de bus plaats, maar vanwege de coronamaatregelen staan de agenten en ambtenaren buiten de bus. 'Door het coronavirus kunnen we ook geen informatieavond houden, dus dit is één van de alternatieven.'

Snoeien tegen onrust

Volgens de woordvoerder leven er bij inwoners ook vragen naar aanleiding van het spoeddebat. Daar werden namelijk moties aangenomen om te snoeien in de wijk. 'Donkere, onoverzichtelijke plekken worden gesnoeid zodat de kijklijnen beter worden. En er komt extra verlichting. Dat zijn zaken waar inwoners vragen of tips over kunnen hebben.'

Op die manier wil de gemeente weer een slag slaan in de strijd tegen de onrust. 'Enerzijds zetten we dus in op de aanpak van de onrust met bijvoorbeeld die gebiedsverboden. Anderzijds zetten we hier mee in om van de mensen uit de wijk te horen wat er speelt.'

Hieronder zie je waar de autobranden de afgelopen weken waren in Leidschendam.

