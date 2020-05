'Onderste steen moet boven', Hart voor Den Haag doet Wob-verzoek in integriteitskwestie

Het onderzoek is in opdracht van het stadsbestuur uitgevoerd naar aanleiding van een integriteitsmelding die afgelopen najaar op het stadhuis werd gedaan. De melding richtte zich op de topambtenaar die onder meer verantwoordelijk is voor de bouw van Amare, het nieuwe cultuur- en onderwijscomplex op het Spuiplein. Hij zou mogelijk niet integer hebben gehandeld.

In de tussentijd deed ook NRC Handelsblad onderzoek. De krant wist te melden dat de topambtenaar toezeggingen zou hebben gedaan aan Volker Wessels, de bouwer van Amare. Toezeggingen waar Volker Wessels en niet de gemeente van profiteerde en waarvan wethouder Boudewijn Revis (VVD) op de hoogte zou zijn. Revis ontkende eerder in een spoeddebat dat er sprake zou zijn geweest van 'schimmige' deals.

Persoonlijke levenssfeer

Raadsleden mogen het onderzoek alleen inkijken onder strikte geheimhouding. Dat betekent dat er geen openbaar debat over gevoerd kan worden en dat steekt de gehele oppositie. Daarom eiste de oppositie vorige week tijdens een raadsvergadering volledige openbaarheid van het onderzoek, maar dat wil het college niet. Openbaarmaking zou de 'persoonlijke levenssfeer' van de betrokken ambtenaar te zeer aantasten, zei het college.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

Wob-verzoek

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft nu een Wob-verzoek ingediend om de geheime stukken alsnog boven water te krijgen. De partij wil het onderzoek inclusief bijlagen hebben. Daarnaast vraagt de partij om alle gespreksverslagen tussen de gemeente en VolkerWessels, alle gespreksverslagen tussen wethouder Revis en de gewezen topambtenaar en het integriteitsrapport van Bureau Berenschot over de zittende wethouders. Ook wil Hart voor Den Haag bouwdossiers, facturen, gespreksverslagen en notulen inlezen.

'Er worden bouwbudgetten aangepast, fictieve bedragen in rekening gebracht en het weggeven van een kerk lag in de pijplijn', zegt Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs. 'In opdracht van wie deed de topambtenaar dat? Als je bedenkt dat de topambtenaar 'de schaduw van Revis' werd genoemd, is het 'ik weet nergens van' van Revis op zijn minst ongeloofwaardig te noemen.'

Controlerende taak

Ook vraagt Sluijs zich af waarom het college geen aangifte heeft gedaan. 'De topambtenaar heeft zich volgens berichtgeving in het NRC schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het schuiven met geld. Dat alleen is al een aangifte waard. Waarom is dat niet gebeurd? Ik word belemmerd in het doen van mijn controlerende taak en neem deze obstructie van mijn werk hoog op.' Eerder liet Sluijs weten dat zijn partij aangifte zal doen als het college dat niet doet.

LEES OOK: Burgemeester Remkes speelt hoog spel met geheime stukken