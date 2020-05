Zoektocht naar vermiste surfer Mathijs met sonarboten gaat tot 19.00 uur door

De zoektocht naar de vermiste surfer, de 23-jarige Mathijs uit Delft, gaat vrijdag tot ongeveer 19.00 uur door. Er wordt met sonarboten en paraflyers gezocht op het water. 'Als er vandaag niets uitkomt, gaan we zondag of maandag nog een grotere inzet plannen met verschillende teams', zegt een woordvoerder van SAR Nederland, een organisatie gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen.

De opsporingsorganisatie vaart met twee boten van PSD Nederland, een duikteam dat zich voornamelijk bezighoudt met vermissingen, uit op zee bij Scheveningen. De zogeheten RIB's (stevige opblaasbare boten) met sonar kunnen een beeld krijgen van wat er onder water drijft. 'Dat is onmisbaar bij dit soort zoektochten.'

SAR Nederland zet ook paraflyers in. 'Die hebben een motor en kunnen zo'n drie uur in de lucht hangen. Daarmee kunnen ze een groot gebied van boven bekijken.'

'Lichaam kan overal naartoe zijn gegaan'

Mathijs is een van de vijf surfers die vorige week maandag bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen in problemen kwam. Een aantal watersporters wist veilig de kant te bereiken, maar vijf surfers en zwemmers kwamen bij het drama om het leven. Het lichaam van Mathijs werd de volgende dag nog wel gezien in zee, maar het is de hulpdiensten niet gelukt om het lichaam uit het water te krijgen. Vervolgens is het lichaam afgedreven en sindsdien wordt er nog altijd gezocht naar de 23-jarige Delftenaar.

'Er is geen peil op te trekken waar het lichaam van Mathijs heen kan zijn gedreven. Het water in de zee is ontzettend grillig. Hij kan overal naartoe zijn gegaan', vertelt de SAR-woordvoerder. En dus is een zoektocht op zo'n grote schaal noodzakelijk. Donderdag werd er al met drones gezocht. 'Daar is niks uitgekomen, dat heeft ons en de politie wel een beetje verbaasd.'

'Harde wind kan lichaam in beweging brengen'

Mocht deze zoekactie niets opleveren, gaat SAR nog groter inzetten. 'We zijn nog druk aan het evalueren wat we allemaal kunnen doen, maar dan gaan we sowieso zondag of maandag met veel teams hierheen. Wederom met boten maar ook met zoekhonden, cru gezegd: lijkhonden.'

De harde wind die verwacht wordt, biedt hoop. 'Dat kan als resultaat hebben dat het lichaam van Mathijs in beweging komt. Dat maakt de kans dat het lichaam bijvoorbeeld terug naar de kust drijft, groter.'

Ouders moeten het kunnen verwerken

De woordvoerder hoopt voor de ouders dat de zoekacties succes zullen hebben. 'Zij waren er donderdag ook bij toen we met drones aan het zoeken waren. We willen hem vinden, zodat zij het kunnen verwerken. Daarnaast moet je er ook niet aan denken dat bijvoorbeeld een kind het lichaam vindt, mocht dit aanspoelen.'

LEES OOK: Stilte, rouw en verdriet bij bloemenzee Scheveningen: 'Mijn neef is nog niet gevonden'