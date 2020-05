Werken op de spoedeisende hulp tijdens coronavirus: 'Alsof je een nieuwe date hebt'

Rond de balie waar patiënten vanuit de ambulance binnenkomen is het een kakofonie van geluiden. Piepjes , telefoons, geritsel en heel veel pratende mensen. Als Erik met zijn camera inzoomt op Berbel ziet hij een gezicht vol alertheid, concentratie en af en toe een nieuwsgierige twinkeling.

Zij is de poortwachter die moet beslissen. Is een patiënt coronaverdacht, wie van de verpleegkundige of artsen gaat de patiënt helpen en wat moet er onderzocht worden? Ze zit er bovenop.

Veel verschijningsvormen

Volgens Berbel is het werken op de spoedeisende hulp flink veranderd de afgelopen maanden. 'Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik echt een nieuwe ziekte meemaak met allemaal nieuwe verschijnselen', vertelt ze. 'De ziekte heeft meer verschijningsvormen dan wij in het begin dachten. Elke patiënt die binnenkomt met klachten wordt aan de poort gecheckt op verdenking van corona. Bij twijfel wordt ervoor gekozen om de patiënt te behandelen met beschermende kleding.'

'Het coronavirus werd eerst gezien als een luchtweginfectie met koortsverschijnselen, daarna kregen we ook patiënten binnen zonder koorts met verschillende klachten, die toch ook coronabesmet bleken', gaat Berbel verder. 'Zelfs patiënten met darmproblemen waarvan we in het begin geen duidelijke diagnose konden stellen... bleek het verdorie toch corona te zijn.'

Volledig ingepakt

In de MRI-zaal wordt een oudere man onderzocht door een arts en twee verpleegkundigen. De patiënt is als 'coronaverdacht' bestempeld en daarom wordt er gewerkt met beschermbril, monddoekje en beschermende kleding. Het ziet er bijzonder uit. Door volledig ingepakte artsen en verpleegkundigen wordt de patiënt met vele snoeren aan de monitor gelegd.

Carla de Boer, verpleegkundige in het HMC Westeinde, denkt dat er ook in de toekomst heel wat zal veranderen in het ziekenhuis. 'We hadden al overleg voor de coronatijd of wij als verplegend personeel wel handen moesten schudden', legt ze uit. 'Elke dag komen hier zo'n tweehonderd mensen binnen met allemaal verschillende klachten. Om onszelf en de patiënten te beschermen moeten we nu echt anders gaan werken.'

Soms aangrijpend

De patiënt in de MRI-zaal blijkt een gebroken heup te hebben. Carla praat de kleindochter bij over de situatie van de man. 'Het vervelendste is dat je moeilijk contact kan maken met een mondkapje en bril op. Je wil het liefst face-to-face aandacht geven aan de mensen om ze bijvoorbeeld gerust te stellen. Dat is nu veel moeilijker.'

Ondertussen kleeft de telefoon weer aan het oor van arts Berbel. Het zijn spannende tijden voor haar en soms is het behoorlijk aangrijpend. 'Vooral als we iemand in huis hebben die komt te overlijden en er mag dan maar één familielid of geliefden bij de patiënt zijn. De anderen zitten dan buiten in de auto via een videoverbinding te kijken wat er allemaal gebeurt in de verpleegkamer. Dat is niet fijn.'

