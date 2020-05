'Meeste moskeeën blijven dicht tijdens Suikerfeest'

Op het moment zijn religieuze bijeenkomsten toegestaan als daar maximaal 30 mensen voor bij elkaar komen, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Volgens CMO-voorzitter Muhsin Köktas maken moskeeën daarvan geen gebruik. Maar dankzij de versoepelingen vanaf 1 juni zal een aantal moskeeën 'langzaamaan' open gaan.

Het CMO presenteert vrijdag een aantal protocollen die moskeebesturen moeten helpen om die gedeeltelijke heropening in goede banen te leiden en de moskeeën 'coronaproof' te maken, vooral na 1 juli, als er mogelijk tot 100 mensen bij elkaar mogen komen. Daarin staat bijvoorbeeld dat moskeebezoekers de rituele wassing thuis moeten doen. Ook is er een advies in welke volgorde de bezoekers moeten worden binnengelaten en hoe zij de moskee kunnen verlaten met inachtneming van anderhalve meter afstand.

Geen signalen over incidenten

Elk moskeebestuur beslist zelf of het gebedshuis wordt geopend of niet. Zal de druk niet erg hoog zijn als komend weekend de Ramadan afloopt? 'Zeker, de druk is heel groot. Maar zeker 76 procent van de moskeeën zal zich houden aan het advies om dicht te blijven,' verwacht Köktas.

Maar wat nou als er straks tweehonderd man voor de deur staat die willen gaan bidden? 'Dat verwacht ik niet', zegt Köktas. 'Tot nu toe hebben wij geen signalen ontvangen over incidenten. De moslims hebben begrip getoond voor de sluiting en er zijn geen berichten dat zij naar binnen willen of discussies aangingen met lokale bestuurders. Dat is tot nu toe gelukkig niet gebeurd.' Volgens Köktas maakt het niet veel uit dat het dit weekend Suikerfeest is, want ook de reguliere vrijdaggebeden worden normaal gesproken massaal bezocht en de sluiting van de moskeeën heeft daar ook niet tot problemen geleid. Hij verwacht dat dat met het Suikerfeest niet anders zal zijn.