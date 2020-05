Meer ongelukken met fietsers: 'Versoepeling maatregelen zorgt voor nog meer fietsers op de weg'

Er is de laatste tijd veel minder verkeer op de weg, maar het aantal verkeersslachtoffers neemt niet af. Uit cijfers van onderzoeksbureau VIA blijkt dat vooral fietsers vaker slachtoffer zijn tijdens de coronacrisis. Voor Peter Rumler, van de Fietsersbond Leiden, komt het nieuws niet als een verrassing. 'Er is meer fietsverkeer, dus dan is het logisch dat er ook meer ongelukken zijn.'

Onderzoeksbureau VIA heeft berekend dat tussen 16 maart en 26 april in Nederland 62 verkeersdoden zijn gevallen. Dit zijn er maar drie minder dan er gemiddeld de afgelopen drie jaar in dezelfde periode vielen, zo meldt het Parool. Uit het onderzoek blijkt dat vooral ouderen en kinderen meer risico op een fataal ongeluk lopen. 'Bij kinderen speelt mee dat ze nadat scholen dicht gingen meer buiten zijn gaan spelen', zegt Erik Donkers van VIA. Ook ouderen fietsen meer nu horeca, theaters en winkels zijn gesloten. Volgens VIA zijn hier relatief vaak e-bikes bij betrokken.

Koen Baart, voorzitter van de Haagse regio van de Fietsersbond, herkent het beeld. 'Wij houden geen cijfers bij', houdt hij wel een slag om de arm, 'maar ik heb wel het idee dat het klopt.' De ANWB noemt deze ontwikkeling zorgelijk. 'Vooral onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en kinderen zijn meer slachtoffers gevallen', zo laat de organisatie weten.

'In tram wil je niet gevonden worden'

Door de coronacrisis pakken meer mensen de fiets, en volgens Baart gaat dat voorlopig niet veranderen. 'In de tram wil je op het moment niet gevonden worden', vertelt de Haagse voorzitter. 'En als mensen vanaf 1 juni een mondkapje moeten dragen zullen nog meer mensen de fiets pakken. Zelfs reizigersorganisatie Rover stimuleert mensen nu om de fiets te pakken.'

Volgende maand gaan basisscholen weer fulltime draaien en moeten ook middelbare scholieren weer naar school. Dit betekent volgens Baart nog meer fietsers op de weg. 'Er is van de week niet voor niets opgeroepen dat scholieren die binnen acht kilometer van hun school wonen niet met de tram naar school mogen. Die moeten gaan lopen of fietsen. Nou als je zeven kilometer naar school moet dan ga je niet lopen, dan ben je anderhalf uur onderweg. Dus wij hopen dat die kinderen ook allemaal op de fiets stappen.'

Wandelaars op dezelfde weg

Ook in Leiden verwacht de Fietsersbond dat het fietsverkeer komende tijd toe blijft nemen. 'Ook al gaat het openbaar vervoer meer rijden volgend weekend, ga ik er wel vanuit dat er meer mensen de fiets pakken. Zeker met het mooie weer zie je dat mensen naar buiten gaan om te fietsen en te wandelen. En fietsers en wandelaars maken vaak gebruik van dezelfde weg, met meer ongelukken als gevolg. Al zijn de ongelukken tussen fietsers onderling en fietsers met wandelaars meestal minder erg en komen de zware ongelukken vooral van auto's met fietsers.'

De afdelingen van de Fietsersbond zijn door het groeiende aantal fietsers wel extra actief op het moment. 'In Den Haag merken we gelukkig al sinds het aantreden van het huidige gemeentebestuur een nieuw beleid waarbij de auto niet meer belangrijker is dan de fietser', vertelt Baart. 'We worden betrokken bij veranderingen in de stad, zoals de herontwikkeling van de Zoutmanstraat, waar een bredere tram door heen moet. Door alle geparkeerde auto's is het voor fietsers daar levensgevaarlijk, zeker nu het drukker is. Gelukkig wordt daar nu wat aan gedaan. Daar zijn we erg blij mee.'

Verkeerslichten

De Fietsersbond is in Leiden in gesprek met wethouder Ashley North. 'We horen van onze leden dat ze in deze coronatijd moeite hebben om afstand te houden op de fiets. Tijdens het rijden gaat het wel, maar bij verkeerslichten zijn de vakken om te wachten vaak te klein en kan niet iedereen anderhalve meter afstand houden. Het is natuurlijk moeilijk om dit in een keer op te lossen, maar het is wel iets waar we aandacht voor hebben gevraagd. Zeker als de scholen straks weer beginnen en iedereen aangeraden wordt op de fiets te komen, dan zijn er veel mensen tegelijk op de weg. En dan zijn de huidige vakken niet voldoende.'

