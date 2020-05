Wethouder zegt 'sorry' voor fouten rond coronadorp bij ADO-stadion

Het coronadorp bestaat uit een aantal containers die op het parkeerterrein bij het ADO-stadion zijn neergezet. Er is plek voor veertig daklozen met ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op corona, zoals koorts of verkoudheid. Omdat zij niet thuis in quarantaine kunnen blijven, is er voor hun speciale opvang nodig. De Stichting Doneer een dorp heeft het coronadorp belangeloos gerealiseerd en heeft vrijdag de sleutel overgedragen aan daklozenorganisatie de Kessler Stichting.

Het coronadorp voor daklozen bij het ADO Stadion | Foto: Omroep West

In aanloop naar de opbouw van het coronadorp ontstond kritiek op het project. Straatdokter Richard Starmans die zieke daklozen in Den Haag behandelt, was niet betrokken bij de plannen. Hij moest uit de media vernemen dat er een zorglocatie zou worden geopend. Ook belangenvereniging het Straat Consulaat was niet positief en noemde het dorp 'een melaatseneiland'.

Niet betrokken

Van Alphen erkent nu dat de communicatie niet goed is geweest. 'We zijn wat snel geweest in ons handelen om deze zorglocatie zo snel mogelijk samen met Doneer een dorp op te zetten', zegt hij. 'Het waren grote stappen, snel thuis en we hebben daarbij niet iedereen betrokken bij het geheel.'

Opvallend is dat het coronadorp vooralsnog leeg blijft, want er zijn momenteel geen daklozen met corona. 'Dat lijkt misschien vreemd', zegt Van Alphen. 'Maar stel je nou voor dat het wel was uitgebroken dan hadden we met lege handen gestaan en waren er hele vervelende dingen gebeurd. Ik ben dus blij dat we het op dit moment wel voor elkaar hebben.'

Overlast Scheveningen

Ook opmerkelijk is dat het coronadorp geen directe oplossing is voor de overlast die een aantal daklozen op Scheveningen veroorzaakt. Het coronadorp werd door de gemeente in eerste instantie wel zo gepresenteerd. Aan het begin van de coronacrisis zijn daklozen verspreid over de stad zodat er aan de anderhalve meter-richtlijn kan worden voldaan. Enkele tientallen daklozen zijn geplaatst in hotels op Scheveningen, maar zij zouden volgens omwonenden voor overlast zorgen.

Het coronadorp moest de uitweg zijn. De ziekenboeg die is ingericht op de opvanglocatie van de Kesslerstichting op de De la Reyweg, zou dicht kunnen en verhuizen naar het coronadorp. Daardoor zou er weer ruimte op de De la Reyweg ontstaan en zouden de daklozen op Scheveningen terug kunnen.

Geen honderd mensen

Maar dat gaat niet gebeuren. Een aantal daklozen is inmiddels uit de hotels gehaald, maar niet de hele groep. Er zitten dus nog mensen op Scheveningen. Zij kunnen niet allemaal terug naar de De la Reyweg.

'Dat past niet', zegt Bram Schinkelshoek van de Kessler Stichting. 'We kunnen geen honderd mensen plaatsen op de De la Reyweg omdat we dan niet kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijn.'

Reorganisatie

Volgens Van Alphen gaat de gemeente kijken waar deze daklozen dan wel terecht kunnen. 'Er komt opnieuw een reorganisatie aan', zegt hij. 'Dat is nodig omdat hotels weer open gaan. We zijn op dit moment aan het kijken hoe en waar we de groepen mensen op gaan vangen.'