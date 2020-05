Kijk nu live: De kampioenswedstrijd van ADO uit 2003

'Ik heb er nooit van gebaald dat ik de kampioenswedstrijd niet kon spelen’, zegt oud-ADO-speler Ferrie Bodde over die bewuste wedstrijd. Door een blessure en een schorsing miste hij in 2003 de wedstrijd tegen VVV Venlo, waarin ADO Den Haag zich kroonde tot kampioen van de eerste divisie. 'De supporters waren er altijd voor ons. Maar ik had geen zin in om in mijn onderbroek van het veld te moeten lopen na het laatste fluitsignaal.'

Bodde behoorde tot de basiskrachten van ADO in het successeizoen 2002/2003. Onder het trainersduo Rinus Israël en Lex Schoenmaker speelden jonkies als Romeo Castelen, Revy Rosalia en Bodde met ervaren spelers als Dennis den Turk, Jeffrey van As en Peter Hofstede. Een ideale mix, volgens de middenvelder.

Vooral over Van As is de voormalig middenvelder lovend. 'Jeffrey kwam binnen en zei: 'Ik zorg ervoor dat ADO kampioen wordt'. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden', lacht Bodde. 'Een ervaren speler en een goede aanvoerder. Hij kon met iedereen goed overweg. Met de jonkies en de oudjes. Maar ook met de trainers.'

Goede band met Israël

Het verhaal gaat dat Israël het in eerste instantie niet in Bodde zag zitten. Dat ontkent de geboren Delftenaar. 'Romeo en ik kregen juist veel speeltijd van Rinus. Daarnaast heeft hij er na zes wedstrijden ook voor gezorgd dat mijn salaris werd verdubbeld. Gek hoe sommige mensen dingen anders beleven dan dat ik het heb gedaan. Ik speelde veel wedstrijden in die tijd.'

Bodde als speler in het kampioenseizoen | Foto: ADO Den Haag

Als een van de steunpilaren zorgde het jonge talent ervoor dat ADO in een zetel richting het kampioenschap ging. 'Toen kregen we met druk te maken', zegt Bodde. 'Volgens mij was het uit bij Go Ahead Eagles. Daar konden we kampioen worden, maar verloren we met 2-1. De wedstrijd daarna in eigen huis tegen Veendam eindigde in 0-0 en toen kreeg ik geel. Toen moest het gebeuren tegen VVV. Dat was een uitwedstrijd die we in het eigen stadion mochten spelen.'

Geen Haags feestje in Venlo

Die wedstrijd stond op het programma in Limburg, maar werd naar de Residentie verplaatst. De burgemeester van Venlo voelde er namelijk niets voor om een Haags feestje binnen zijn gemeentegrenzen te houden en verbood daarom het duel in De Koel. Op korte termijn kon er geen nieuwe datum worden gevonden, dus ging het duel naar Den Haag, waar bijna 9000 mensen de tribunes bevolkten.

Bodde miste het duel dus door een schorsing. 'Misschien ben ik niet gemaakt voor dat soort duels', zegt hij dan ook. 'Bij Swansea heb ik ook twee keer een promotiewedstrijd gemist. Ik zorg wel voor de opbouw naar de kampioenswedstrijd toe en dan mogen de anderen het afmaken. Dan kan ik lekker vanaf de tribune van alles genieten.'

Kippenvel van het spel

Na negentig minuten voetballen stond het dan ook 0-3 en kon ADO het kampioensfeest vieren. Voor het eerst sinds elf jaar had de derde stad van Nederland weer een club in de eredivisie. 'Het was genieten om van zo'n team deel uit te maken', zegt Bodde. 'Op een gegeven moment sta je op het veld en dan zie je hoe makkelijk alles gaat en hoe lekker er gevoetbald wordt. Daar kreeg ik gewoon kippenvel van.'

Op het Zuiderpark werd het kampioensfeest gevierd. Een stadion waar Bodde nog wel eens aan terugdenkt. 'Heerlijk die sfeer daar. Dat je aanbelde en een scheldende terreinknecht opendeed, die je daarna een koffie gaf. Het rook daar naar voetbal. Het huidige stadion is zielloos. Als ik voor een wedstrijd wordt uitgenodigd dan moet ik eerst aantonen dat ik Ferrie Bodde ben, oud-speler van ADO. Dat terwijl er een drie meter grote poster van mij in het stadion hangt. Begrijp me niet verkeerd. Ik voel me niet verheven boven de rest. Maar nu krijg ik een kaart om mijn nek en moet ik me identificeren. Op het Zuiderpark kende iedereen elkaar. Dat was gewoon pure voetbalromantiek.'

Trots op ADO

Bodde is nog steeds trots dat hij deel uitmaakte van de selectie die kampioen werd. 'Ik weet nog dat ik als jeugdspeler naar ADO ging kijken en dan zat er 400 man op de tribune. Toch wilde je deel uitmaken van dat eerste elftal. Ik heb ADO in die jaren langzaam zien groeien. Er kwamen er steeds meer mensen kijken. Dat er tijdens een wedstrijd tegen bijvoorbeeld Excelsior 10.000 mensen op de tribune zaten, dat deed me wel wat. Mensen in Den Haag werden weer voor ADO en niet voor bijvoorbeeld Feyenoord. Je zag steeds meer vaantjes en vlaggetjes van ADO verschijnen. Ik ben blij dat ik daar aan heb mogen meehelpen.'

