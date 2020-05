Nog steeds weinig animo voor meningokokkenvaccinatie

'De hele wereld kijkt uit naar een vaccin tegen het dodelijke coronavirus. Tegelijk laten honderden jongeren en hun ouders in Den Haag hun afspraak lopen om een prik te komen halen tegen een dodelijke en besmettelijke infectieziekte', zegt Parbhudayal in reactie het lagere opkomstpercentage.

In tegenstelling tot vorig jaar (72 procent), heeft sinds april gemiddeld 64 procent het vaccin gehaald bij één van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de stad. De afgelopen weken nam de belangstelling voor de prik wel toe, want begin mei was nog maar de helft van de jongeren op de afspraak afgekomen.

Verschillen tussen centra

Vanwege de corona-uitbraak krijgen jongeren het vaccin niet in grote aantallen tegelijk, maar tijdens een individuele afspraak. Het opkomstpercentage verschilt per CJG en één van de plekken waar minder dan de helft is verschenen in die in de wijk Escamp.

In andere delen van onze regio is het percentage 14- tot 18-jarigen dat op de vaccinatie-afspraak komt hoger. In de regio rond Delft verschilt het nauwelijks met vorig jaar (2019: 78 procent, 2020: 77 procent) en in Leiden en omgeving zakte de opkomst van 83 procent vorig jaar, naar voorlopig 73 procent.

Meningokokken is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. Normaal gesproken bevindt de meningokok zich in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komt, kan het onder andere hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging veroorzaken.

De oorzaak van de lage vaccinatiegraad wordt gezocht in de angst voor het coronavirus. Om besmetting te voorkomen hebben alle CJG's maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Verwacht wordt dat met de versoepeling van de maatregelen, de komende weken ook de belangstelling voor het meningokokkenvaccin zal toenemen.