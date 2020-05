Broers zien elkaar voor het eerst sinds de lockdown op Suikerfeest: 'Hij gaat springen en knuffelen'

De 19-jarige Bilal heeft het syndroom van down en woont daarom in Swetterhage in Zoeterwoude. Vanwege het coronavirus mocht hij geen contact hebben met de buitenwereld. Dat was moeilijk voor Bilal, omdat zijn oudere broer Brahim hem overal mee naartoe nam. De broers zijn ook populaire vloggers die liefde en positiviteit hoog in het vaandel hebben staan. Vooral de ontwapenende reacties van Bilal op alles wat hem overkomt spreken veel kijkers aan op Brahim Vlogs. Maar vanaf half maart werd alles ineens anders.

'Hij heeft het verstandelijk vermogen van een kind van twee', legt Brahim uit. 'Dus leg dan maar eens uit dat hij zijn familie niet meer mag zien. Je merkt gewoon dat hij er heel onrustig van wordt, de laatste weken zelfs af en toe agressief. Gewoon omdat hij zijn ei niet kwijt kan.'

'Kijk er echt naar uit'

Dit Suikerfeest komt daar verandering in, want de twee broers mogen elkaar weer zien. 'Ik kijk er echt naar uit’, zegt Brahim. 'Je denkt de hele dag erover na hoe hij zal reageren. Dus ik vind het best wel spannend.' Brahim hoeft er niet lang over na te denken hoe Bilal zal reageren. ‘Die gaat heel enthousiast zijn. Hij gaat springen, knuffelen en kusjes geven.'