Vaker vossen in Haagse woonwijken: 'Drie kippen meegenomen'

Het kippenhok in de tuin van de familie Jacobs in de Vogelwijk staat er een beetje treurig bij. Drie weken geleden kreeg het gezin 's nachts bezoek van een vos. Alphons Jacobs: 'We waren één nacht vergeten het hok dicht te doen en die nacht is een vos langsgekomen en heeft alle drie de kippen meegenomen. Eén kip heb ik later teruggevonden. Die had de vos begraven om later op te eten.'

Even verderop kunnen Stef Schermer-Voest en José van Beek ook meepraten over de nachtelijke bezoekjes van vossen in hun tuin. Ze hebben beveiligingscamera's hangen en daarop zijn regelmatig vossen te zien die door de tuin scharrelen, op zoek naar eten. En het blijkt dat de vos een alleseter is.

De vos in de tuin | Beeld: beveiligingscamera

Ernstige bijtwonden

José van Beek: 'Een vos komt hier vaak de tuin in om het eten dat ik heb klaargezet voor de egels op te peuzelen. Dan zit hij op tien centimeter afstand van de egel het voer voor zijn neus op te eten.' Een jaar geleden had een vos daar blijkbaar niet genoeg aan. 'Toen ontdekte ik een egel in mijn tuin met ernstige bijtwonden. Aangezien er hier geen hond in de tuin komt, moet de egel wel door een vos zijn gebeten.'

Ook konijnen die buiten in hokken worden gehouden zijn regelmatig het haasje. Onlangs nog waren een aantal konijnen het slachtoffer van de hongerige maag van een vos. Stef Schermer-Voest: 'Die dieren zijn zo lenig en sluw dat je je hok heel goed moet beveiligen, maar ze springen ook zo over een schutting van 1,80 meter hoog heen.'

'Laat geen eten achter'

Boswachter Erwin Hemelop bevestigt de verhalen over de vossen die woonwijken intrekken voor voedsel. Er zijn zelfs meldingen over vossen die in de Haagse binnenstad rondlopen. 'Ze gaan vooral in de schemering en 's nachts op zoek naar voedsel, in de duinen maar ook in de door mensen bewoonde wereld. Op dit moment hebben de vossen jonkies en daarom zijn ze nog eens extra actief op zoek naar eten', zegt de boswachter.

Toch hebben wijkbewoners de veelvuldige bezoekjes van de vossen ook een beetje aan zichzelf te danken, vindt Hemelop: 'Mensen laten etensresten op straat rondslingeren, laten huisafval in de tuin achter en daar komen die dieren ook op af. Ook zijn er mensen die de vossen bewust voeren. Als mensen dat allemaal minder zouden doen, zou je ook minder vossen in woonwijken hebben rondlopen.' Verder waarschuwt de boswachter dat vossen te tam kunnen worden als ze teveel door mensen worden gevoerd. Dan kunnen ze te veel in de bewoonde wereld komen en bestaat het risico dat ze moeten worden afgeschoten, omdat ze anders een gevaar voor mensen en andere dieren vormen.

Nieuwe kuikens

Bij de familie Jacobs staan er inmiddels drie kuikens klaar om straks de lege kippenren weer te gaan bevolken. Ook is er een beveiligingscamera boven het kippenhok geplaatst om ongenode gasten in de gaten te houden. Maar of dat gaat helpen is nog maar de vraag. De vossen hebben al bewezen dat ze nou niet bepaalt schuw zijn als er een vers kippen- of konijnenboutje op het menu staat.

