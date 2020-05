Boa's gaan actievoeren in Den Haag vanwege toenemende agressie

Het is nog onbekend hoe de acties eruit gaan zien. Wel worden er op 1 juni in meerdere steden geen bonnen uitgeschreven. Naast Den Haag wordt er sowieso ook in Amsterdam actie gevoerd. In welke andere Nederlandse steden ook actie wordt gevoerd, is nog niet duidelijk.

Donderdag werden in IJmuiden nog boa's mishandeld door jongeren, waardoor een van de slachtoffers in het ziekenhuis belandde. 'Het geweld tegen boa’s in IJmuiden was geen incident. Op eerste paasdag was het raak in zowel Amsterdam als Rotterdam. En een paar dagen later in Haarlemmermeer', zeggen de Nederlandse BOA Bond en de Vakbond BOA. 'Daarom eisen wij op de kortst mogelijke termijn overleg met minister Grapperhaus. De maat is vol, wij wachten niet op de eerste dode, wij eisen verdedigingsmiddelen.'

LEES OOK: Boa's in Alphen krijgen bodycam