Strandtenthouders balen van bastaardsatijnrups: 'Eerst corona en nu dit'

'De brandhaartjes op de rug van de rups kunnen loslaten', legt Van Rossum uit. 'Als die haren in contact komen met de huid, kan er een allergische reactie optreden zoals huidirritatie, jeuk, rode uitslag, oog- en luchtwegirritatie.'

Twee jaar geleden was er sprake van een heuse plaag van bastaardsatijnrupsen van Monster tot aan 's-Gravenzande. 'We hebben daarna een grootschalige knipactie met twintig vrijwilligers gehouden, waarbij we nesten hebben weggeknipt. We moesten wel iets laten zitten, omdat ze ook een natuurkundig verschijnsel zijn en als voedsel dienen voor bijvoorbeeld vogels. Maar dat ze zo erg zouden terugkomen wist ik ook niet', zegt Van Rossum.

'Schade valt nog mee'

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland heeft het te maken met de zachte winter. 'Daardoor zijn er meer rupsen in de duinen', aldus een woordvoerder. Volgens de reddingsbrigade valt de schade in vergelijking met twee jaar geleden nog mee. 'We hebben wat meldingen gehad, maar in Monster zijn ze zelfs nog niet op het strand gesignaleerd', aldus Roel Batelaan van de reddingsbrigade in Monster en 's-Gravenzande.

Volgens hem hoeft de aanwezigheid van de rups een dagje strand niet in de weg te staan. 'Al moeten mensen natuurlijk wel rekening houden met de richtlijnen van het RIVM, en op het strand bij de rups uit de buurt blijven.'

Waarschuwingsbord bastaardsatijnrups | Foto: Hoogheemraadschap van Delfland

Strandbezoek

Wie toch te pakken wordt genomen, kan thuis het beste de haartjes verwijderen van de huid met tape op plakband. 'En afspoelen met lauw water. Als de klachten aanhouden, moet uiteraard de dokter worden opgezocht,’ meldt Batelaan.

De strandtenthouders balen het meeste van de komst van de rups. 'Eerst corona, en nu dit', zegt Roy van der Ree. 'Ik hoop dat mensen wel gewoon naar het strand blijven komen.'