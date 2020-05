Coronavirus: Dodental stijgt met 23, 10 nieuwe ziekenhuisopnames

De belangrijkste punten van dit moment:

Dodental stijgt zaterdag met 23 naar 5811, tien nieuwe ziekenhuisopnames.

Haringen voor de zorg

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 252

Autoverhuurder Hertz deels failliet

Dodental stijgt met 23 naar 5811

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5811. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn tien nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.659. Ook die gegevens komen soms wat later binnen.

Haringen voor de zorg

Door de coronacrisis gaat de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe dit jaar niet door. In plaats daarvan worden duizenden zorgmedewerkers getrakteerd op vers visje. Dat heeft het Nederlands Visbureau besloten. Ook een ziekenhuis in Duitsland krijgt haringen als dank voor het opnemen van Nederlandse coronapatienten.

ANWB: meer mensen willen ov mijden na de coronacrisis

Ruim een derde van de Nederlanders (36 procent) wil na de coronacrisis vaker met eigen vervoer gaan reizen in plaats van met het openbaar vervoer. De fiets of e-bike wordt het vaakst genoemd als alternatief (27 procent), gevolgd door de auto (17 procent). Dat meldt de ANWB op basis van een eigen onderzoek.

Degenen die minder van het ov gebruik willen maken, vinden het te druk in trein, bus, metro en tram. 'Met de fiets ben je in de buitenlucht en zit je niet met veel mensen in één ruimte. Er is minder kans om ziek te worden', zegt een van de ondervraagden.

De ANWB vindt het een goed idee als mensen vaker gaan fietsen of lopen. Als vervanger van de auto moeten dan wel kleine elektrische voertuigen sneller worden ingevoerd en goedgekeurd, zodat 'de consument meer keuze heeft'. Ook moet de openbare ruimte, zoals het fietspad, beter worden ingericht op onder meer de speed-pedelec (een snelle elektrische fiets) en de e-step.

Politie te paard doet de salsa

In tijden van de coronacrisis worden er heel wat (sport)lessen en workshops gegeven in de buitenlucht. Zo gaf Fieke uit Den Haag afgelopen week salsales in het Zuiderpark toen twee politieagenten te paard langskwamen en besloten mee te doen. 'Het was geweldig', aldus Fieke. De agenten waren erg enthousiast en het was erg leuk dat ze meededen.'

Oproep Remkes: 'Gun elkaar veilige ruimte in de stad'

Burgemeester Johan Remkes roept de Hagenaars op om dit weekend op te letten. Naar aanleiding van de drukte in de stad tijdens Hemelvaartsdag vraagt de burgemeester aan de inwoners om rekening met elkaar te houden. 'Het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat we de beschikbare ruimte, zoals in de binnenstad, veilig gebruiken en ook anderen die veilige ruimte gunnen.'

HTM: nóg beter om mondkapje al tijdens het wachten op te doen

Vervoersbedrijf HTM bereidt zich voor op de hervatting van de volledige dienstregeling op 1 juni. Reizigers moeten in de bus en tram dan verplicht een mondkapje dragen, 'maar nóg beter is het als zij het kapje ook al tijdens het wachten op de halte opdoen', laat HTM weten. Vanaf 1 juni stoppen de trams en bussen niet meer automatisch bij elke halte, maar moeten reizigers zelf weer op de stopknop drukken. De voertuigen en de contactpunten worden extra schoongemaakt. Reizigers mogen nog niet instappen bij de voorste deuren van de bussen en de rood-beige trams.

Na de test met bestickering op de drukke haltes Spui en Rijnstraat, waarmee reizigers worden geholpen om voldoende afstand tot elkaar te houden, heeft HTM besloten om dit op meer drukke haltes te doen. 'Met het doorvoeren van bovenstaande maatregelen en de maximale inzet van onze voertuigen, vertrouwen wij erop de komende tijd, samen met onze reizigers, zo goed en veilig mogelijk OV te kunnen bieden. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat onze trams en bussen ten minste beschikbaar blijven voor hen die ervan afhankelijk zijn. HTM vraagt daarom haar reizigers de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen, waar mogelijk een reis uit te stellen, de drukte te mijden en ook gebruik te maken van andere vervoermiddelen. Oftewel, wees welkom, maar reis verantwoord.'

Onduidelijkheid financiering noodziekenhuizen Rotterdam en Maastricht

Het is niet duidelijk wie betaalt voor de noodziekenhuizen die in allerijl zijn ingericht in het Rotterdamse Ahoy en het MECC in Maastricht. De bouw blijkt nooit gesteund door andere zorginstellingen en daarom weigeren zorgverzekeraars ervoor te betalen, meldt Trouw. De speciale ziekenhuizen waren bedoeld voor mensen die te ziek waren om naar huis te gaan, maar te goed om op de IC opgenomen te worden. Er heeft uiteindelijk niemand gelegen, en de noodhospitalen zijn alweer afgebroken.

Een ziekenzaal in Ahoy | Foto: Rijnmond.nl

Autoverhuurder Hertz (gedeeltelijk) failliet

De bekende autoverhuurder Hertz is failliet verklaard in de VS en Canada. In Europa gaan de zaken vooralsnog wel door. Als reden voor het faillissement worden de reisbeperkingen genoemd die zijn opgelegd na het uitbreken van corona. Voordat de Noord-Amerikaanse tak bankroet ging, werden al twaalfduizend medewerkers ontslagen. Nog eens vierduizend moesten verplicht vakantie opnemen. Uiteindelijk kon de schuld van 17 miljard euro niet meer worden afbetaald.