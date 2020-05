Geen veiling Eerste Vaatje, wel duizenden haringen naar de zorg

'We hebben ons natuurlijk de afgelopen tijd afgevraagd wat we dan doen om Hollandse Nieuwe te introduceren. Zodoende kwamen we uit op de zorg', aldus Leeuwis. Het traditionele Eerste Vaatje wordt symbolisch uitgereikt aan Ernst Kuipers van het Erasmus MC en zijn collega Diederik Gommers. Agnes Leeuwis: 'Dat is echt symbolisch omdat zij toch een gezicht zijn geworden van deze crisis. Maar later brengen we veel meer haringen rond.'

Om hoeveel haringen het gaat weet ze nog niet precies, 'maar het zijn er echt duizenden'. De lekkernij wordt door heel Nederland bij ziekenhuizen afgeleverd om zorgmedewerkers te trakteren.

Ook haringen naar Duitsland

En er gaat ook alvast een vrachtje de grens over. In het Universiteitsziekenhuis van Münster krijgt de directeur een lading haringen in aanwezigheid van de regionale minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann. 'Als dank voor het opnemen van Nederlandse coronapatiënten', legt Leeuwis uit.

De Hollandse Nieuwe ligt vanaf vrijdag 12 juni in de winkels.

