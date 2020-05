Skeeleren steeds populairder in coronatijd: 'Dit is een blijvertje'

Maar wat is het nou eigenlijk, skaten of skeeleren? 'Inlineskaten', stelt Bart de Vries, voorzitter van STC De Rijnstreek. Daar denkt Steffi de Lange anders over. 'Bij skaten denk ik toch een beetje aan zo'n skatepark met allemaal heuvels. En dat je net even wat gevaarlijker doet dan gewoon de weg op gaan', reageert de recreatieve rijdster. 'Dus ik heb het altijd over skeeleren.'

Hoe je het ook noemt: sinds het kabinet eind maart de 'intelligente lockdown' afkondigde, loopt het storm bij STC De Rijnstreek. Zo'n honderd leden - vooral kinderen - staan een doordeweekse avond op de wielerbaan van Avanti, waar getraind wordt. 'Wij zien dat er op dit moment ongelofelijk veel geskatet of geskeelerd wordt. In de polder, maar ook bij ons', aldus De Vries.

Judopak ingeruild

Tim Oosterom (14) is ruim twee weken geleden begonnen. Zijn judopak heeft de Alphenaar ingeruild voor een paar 'stoere' skates, nadat hij werd overladen met positieve verhalen van zijn zusje. 'Toen ik hier kwam, viel ik bijna direct', vertelt hij. 'Nu kan ik al met een klein vaartje skeeleren. Het is leuk om in minder dan drie weken al zoveel vooruitgang te zien. En je gaat lekker hard.'

Als je een noodstop moet maken, duik alsjeblieft de berm in

Het handigste trucje dat hij tot nu toe heeft geleerd, is remmen. 'Door je knieën gaan. En vervolgens met je rechterskate het remblokje gebruiken om vaart af te nemen', doceert De Vries, die onder meer de groep van Tim traint. Hij voegt er op dringende toon aan toe: 'Zorg er altijd voor dat je een helm op hebt, als je de weg op gaat. En als je een noodstop moet maken, duik alsjeblieft de berm in.'

Rondje meer

Skaters en skeeleraars wagen zich ook aan het Alphense 'rondje meer', een route van ongeveer vier kilometer om de Zegerplas. Steffi de Lange (23) is één van hen. 'Wat deze plek zo leuk maakt? Je ziet weer wat mensen en je komt in een andere omgeving, langs het water', somt de Boskoopse op. 'Dat vind ik juist wel prettig. Je ziet net even wat meer dan wanneer je midden in de stad aan het skeeleren bent.'

Dat skaten of skeeleren momenteel zo mateloos populair is, roept nog wel de vraag op: is het een blijvende trend? Of is het een hype die weer overwaait naarmate de tijd vordert? De Vries: 'Het groeit al jaren en wij zien dat het nog steeds groeit. Ik denk zelf dan ook dat het een blijvertje is. En ik hoop natuurlijk ook dat het een blijvertje is.'

