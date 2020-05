Omgekomen surfers Max en Mathijs herdacht bij studentenvereniging Delft

De twee Delftse surfers kwamen om het leven nadat ze op 11 mei in de problemen kwamen op zee bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. Drie andere surfers uit Den Haag, Pim, Joost en Sander, overleefden het ook niet. Het lichaam van Mathijs is nog steeds vermist.

Bij de studentensociëteit in Delft werd eerder al een gedenkplaats ingericht voor de twee Delftse jongens, die allebei lid waren van de vereniging. Boven een bloemenzee hangt een poster met daarop vijf vissen, die symbool staan voor de omgekomen surfers. In de hoek van de poster staan twee jongens met een surfbord.

Erehaag

De impact van het overlijden is groot op de vereniging, schrijft het senaat in een bericht op haar website. Max en Mathijs waren nauw betrokken bij het corps. 'Woorden schieten te kort om te omschrijven hoe groot de impact van het verlies van deze twee altijd enthousiaste jongens is.'

Foto: Regio15

De komende tijd zullen er geen activiteiten plaatsvinden en is er een periode van rouw aangekondigd. Wel organiseerde de vereniging zaterdag een herdenking. Daar kwamen honderden mensen op af. Er was een erehaag waar een auto doorheen reed met daarop een surfbord met een bloemstuk. Bij de gedenkplaats legden alle aanwezigen een witte roos.

Zoektocht naar Mathijs gaat door

Vrienden en familie van Max hebben hem vorige week herdacht met een paddle out bij het strand van Muiderberg. Bij zo'n paddle out gaan surfers met elkaar het water op en staan ze stil bij de dood van een overleden surfer. Een paddle out bij Scheveningen door vrienden van de omgekomen Joost en Sander ging niet door, omdat de organisatoren het toch geen juist moment vonden zolang het lichaam van Mathijs niet terecht is. Wel was er een afscheidsdienst op het strand.

Vrijdag werd opnieuw gezocht naar Mathijs door opsporingsorganisatie SAR Nederland en PSD Nederland. De zoektochten, met drones en sonarboten, leverden niets op. SAR Nederland zet zondag opnieuw een grote actie op touw om te zoeken naar het lichaam van Mathijs.

