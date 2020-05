Anderhalve meter-maatjes herinneren winkelend publiek Leiden aan coronamaatregelen

'Het gebeurt soms dat het in de Haarlemmerstraat te druk is', vertelt Jasper, een van de maatjes. 'We maken mensen ervan bewust dat anderhalve meter afstand houden echt nodig is. Mensen zijn welkom, zolang ze die afstand houden.'

De maatjes hebben daarnaast speciale borden. Bij het groene bord zijn mensen welkom in een straat, zolang ze maar afstand houden. Op het oranje bord staat dat het druk is en of je het gebied niet wil betreden. 'Behalve als je er voor iets noodzakelijks heen moet', aldus Jasper. Het rode bord spreekt voor zich, daarop staat de tekst: 'Te druk, kom een ander moment terug.'

Maatregelen

De maatjes en hun borden horen bij een pakket van maatregelen waarmee de gemeente Leiden probeert te voorkomen dat het te druk wordt in de binnenstad. Dat bleek nodig: eerder deze maand moest de Haarlemmerstraat worden afgesloten omdat er te veel mensen aanwezig waren in de winkelstraat. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld looprichtingen op straat.

Afstand houden in de straat is dan ook lastig, geven veel mensen toe. 'Ik ben het ermee eens, maar je denkt er niet altijd aan', zegt een meneer over de regels. En een ander zegt: 'Het is haast onmogelijk in zo'n drukke stad. Het kan denk ik ook niet altijd.'

Enquêtes

Naast het omhoog houden van de borden en het herinneren aan de regels, hebben de maatjes nog een taak. Ze houden enquêtes onder het winkelend publiek. 'We willen bijvoorbeeld weten waarom die mensen nou op een zaterdag komen? Zaterdag is een drukke dag, ga dan liever niet naar het centrum. Als we weten wat erachter zit, kunnen we onze campagnes misschien aanpakken.'

