CORONAVIRUS: 13 nieuwe ziekenhuis opnames, 11 mensen extra overleden

Het officiële aantal coronadoden in Nederland steeg zondag naar 5822. Het werkelijke aantal is hoger omdat niet iedereen wordt getest. Het dodental in de VS stijgt richting de 100.000. Dat was voor The New York Times reden om de voorpagina te vullen met de namen van slachtoffers.

Leidse 1,5 metermaatjes bewaken regels in winkelgebied

Leiden zet op piekmomenten zogenoemde 'anderhalve meter-maatjes' in om de coronaregels in het winkelgebied te waarborgen. Het zijn mensen met borden, die het winkelend publiek eraan herinneren dat je afstand moet houden. Maar ze geven ook andere tips om veilig te shoppen. De maatjes zijn onderdeel van een pakket maatregelen dat is opgesteld toen een paar weken geleden de Haarlemmerstraat dicht moest omdat het te druk was.

The New York Times vult de voorpagina van de krant met namen van duizenden corona slachtoffers. Op deze manier probeert de krant de massaliteit van het aantal doden weer te geven. In de VS zijn inmiddels bijna 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Aantal coronapatiënten op ic daalt verder

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 227, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan vrijdag. Er liggen daarnaast 505 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: 'We zien dat de daling van het aantal Covid-patiënten op de ic, zoals verwacht, verder doorzet. Het aantal nieuwe Covid-ic-opnames per dag is momenteel erg laag. Daarmee krijgen we steeds meer ruimte voor het hervatten van de andere zorg.'

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 226 in Nederland en 1 in Duitsland, net als vrijdag het geval was.

Haringen voor de zorg

In plaats van de traditionele veiling van het Eerste vaatje Hollandse Nieuwe, worden er duizenden haringen uitgedeeld aan medewerkers in de zorg. Dat gebeurt op donderdag 11 juni. Het visbureau vond dit een goed alternatief voor de veiling die dit jaar niet door kan gaan vanwege de coronacrisis.