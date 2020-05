Coronavirus: lichte daling aantal coronapatiënten op ic

Het officiële aantal coronadoden in Nederland steeg zondag naar 5822. Het werkelijke aantal is hoger omdat niet iedereen wordt getest. Het dodental in de VS stijgt richting de 100.000. Dat was voor The New York Times reden om de voorpagina te vullen met de namen van slachtoffers.

Officiële dodental stijgt zondag met elf naar 5822, het RIVM meldt dertien nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is zondag gedaald tot 223

10.000 zzp'ers krijgen uitkering vanwege coronacrisis

'Schrappen ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen'

Het schrappen van de ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen. Die voorspelling deed wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Sociale zaken en werkgelegenheid) zaterdag in het programma Spuigasten, meldt mediapartner Den Haag FM.

Het kabinet maakte woensdag bekend dat ondernemers vanaf juni geen boete meer krijgen als zij personeel ontslaan terwijl zij loonkostensubsidie ontvangen.

'Ik verwacht dat we er als gemeente flink wat last van gaan krijgen', zei de wethouder in het Haagse politieke radioprogramma. 'Ik verwacht dat er een verdubbeling zal ontstaan van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het schrappen van de ontslagboete kan tot gevolg hebben dat er eerder mensen ontslagen worden die anders binnengehouden zouden worden.'

Lichte daling aantal coronapatiënten op ic

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 223, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 4 minder dan zaterdag. Er liggen daarnaast 499 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 6 minder dan zaterdag.

Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 730 coronapatiënten, 81 minder dan de voorgaande dag. De afgelopen 24 uur zijn er geen verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Uitkering voor ruim 10.000 Haagse zzp'ers vanwege coronacrisis

Ruim 10.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben sinds de coronacrisis inkomensondersteuning gekregen van de gemeente Den Haag. Zij deden een beroep op een speciale regeling, omdat zij geen of veel minder werk hadden door de crisis. Veel zzp'ers zitten hierdoor 'echt in nood', zei wethouder Bert van Alphen zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM.

Leidse 1,5 metermaatjes bewaken regels in winkelgebied

Leiden zet op piekmomenten zogenoemde 'anderhalve meter-maatjes' in om de coronaregels in het winkelgebied te waarborgen. Het zijn mensen met borden, die het winkelend publiek eraan herinneren dat je afstand moet houden. Maar ze geven ook andere tips om veilig te shoppen. De maatjes zijn onderdeel van een pakket maatregelen dat is opgesteld toen een paar weken geleden de Haarlemmerstraat dicht moest omdat het te druk was.

New York Times vult voorpagina met namen slachtoffers

The New York Times vult de voorpagina van de krant met namen van duizenden corona slachtoffers. Op deze manier probeert de krant de massaliteit van het aantal doden weer te geven. In de VS zijn inmiddels bijna 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Haringen voor de zorg

In plaats van de traditionele veiling van het Eerste vaatje Hollandse Nieuwe, worden er duizenden haringen uitgedeeld aan medewerkers in de zorg. Dat gebeurt op donderdag 11 juni. Het visbureau vond dit een goed alternatief voor de veiling die dit jaar niet door kan gaan vanwege de coronacrisis.