Zoektocht naar vermiste surfer van Katwijk tot Hoek van Holland

Er wordt te voet gezocht, met quads, paarden en met honden. 'Te voet kunnen we die afstand nooit afleggen, daarom is het fijn dat we ook teams met paarden hebben, en ook quads kunnen inzetten', zegt een woordvoerder van SAR Nederland. Omdat het hard waait en slecht weer is, noemt ze de zoektocht 'zwaar'. SAR Nederland besloten de zeeteams niet te laten uitvaren omdat het weer te slecht is.

De zoekactie van duikteam PSD Nederland van afgelopen vrijdag leverde niets op. Als de zoekactie van SAR Nederland zondag ook zonder resultaat blijft, dan zoekt het duikteam komende week verder.

Start bij de Pier

De zoektocht begint zondag bij de Pier. 'Vanaf daar gaan we alle kanten uit', zegt de woordvoerder. De hoop is dat door de harde wind het lichaam van de laatste vermiste surfer, een 23-jarige man uit Delft, is aangespoeld. 'Onze slogan is vandaag: de zee geeft, de zee neemt, en vandaag is het tijd dat de zee geeft en hij terugkomt', aldus de woordvoerder.

Er is geen eindtijd. 'Zolang de honden niet moe zijn en we zelf nog kunnen lopen, gaan we door.'

Zondagochtend spoelde bij Wassenaarse Slag een lichaam aan. Uit onderzoek van de politie blijkt volgens een woordvoerder dat het hier niet om het lichaam van de vermiste surfer gaat.

Herdenking

Mathijs van 23 is de vijfde surfer die 11 mei omkwam bij het Noordelijk Havenhoofd. Hij studeerde aan de TU Delft, daar studeerde ook de 22-jarige Max die ook omkwam. De twee studenten werden zaterdag herdacht voor het pand van het Delftsch Studenten Corps.