West Sport Archief: ADO promoveert in 2008 na jaar afwezigheid naar Eredivisie

In de maanden mei en juni duikt Omroep West het archief in om wekelijks een historisch moment van de afgelopen jaren naar voren te halen. Deze week gaan we terug naar mei 2008. ADO Den Haag promoveert via de nacompetitie naar de Eredivisie door in de finale van RKC Waalwijk te winnen.

Daardoor keert de Haagse club binnen één seizoen weer terug naar het hoogste niveau. Het verloop van dat seizoen was opmerkelijk. ADO degradeerde in 2006/2007 en wilde zo snel mogelijk weer terug. Lange tijd leek dat er niet in te zitten, pas in het slot van de competitie raakte de ploeg van Wiljan Vloet op stoom.

De residentieclub eindigde in de reguliere competitie als zesde, maar plaatse zich wel voor de play-offs. In de eerste ronde werd met Go Ahead Eagles afgerekend. In de tweede ronde was de Haagse club over drie wedstrijden te sterk voor VVV Venlo. Tegen RKC Waalwijk wordt twee keer gelijkgespeeld. De allesbeslissende wedstrijd wordt op 18 mei 2008 in Den Haag gespeeld. ADO wint, met 2-1. Hoe dat ging? Kijk hieronder.