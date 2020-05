Reddingsbrigade 'coronaproof' klaar voor de zomer: 'Liever niet kitesurfen'

Bij de reddingsbrigade zijn afspraken gemaakt over hoe het houden van anderhalve meter afstand in de praktijk werkt. Ook heeft de veiligheidsregio Haaglanden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld, daar leren de vrijwilligers nu mee omgaan.

Voor lifeguards is het tijdens een inzet echter niet altijd mogelijk die te gebruiken. 'Dan wordt het heel moeilijk om coronaproof, met een masker en handschoenen, de zee in te gaan', zegt Roel Batelaan, voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade. 'Als een drenkeling uit het water is, gelden de richtlijnen weer en gebruiken we de beschermingsmiddelen.'

'Liever niet kitesurfen'

De reddingsbrigades roepen daarnaast op om geen risicovolle sporten zoals kitesurfen te beoefenen. 'Stel dat er iets gebeurt met een kitesurfer, dan moeten onze vrijwilligers het water in om deze persoon te redden. Onthoud je dus even van het sporten, zoals de overheid ook heeft gevraagd om de motor in de garage te houden. Wees verstandig en zet niet het leven van onze vrijwilligers op het spel', aldus Batelaan.

Zoals het er nu naar uitziet, blijven veel Nederlanders thuis om daar vakantie te vieren en zullen ze daarom misschien meer op het strand te vinden zijn. Batelaan: 'We denken dat veel mensen naar het strand gaan komen. We hebben natuurlijk geen taak in het managen van mensenmassa’s, maar zullen het wel drukker krijgen. Daar zijn we klaar voor.'

