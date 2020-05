Uitkering voor ruim 10.000 Haagse zzp'ers vanwege coronacrisis

Ruim 10.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben sinds de coronacrisis inkomensondersteuning gekregen van de gemeente Den Haag. Zij deden een beroep op een speciale regeling, omdat zij geen of veel minder werk hadden door de crisis. Veel zzp'ers zitten hierdoor 'echt in nood', zei wethouder Bert van Alphen zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zzp’ers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben. Ze ontvangen drie maanden lang maximaal 1.500 euro netto per maand. Deze inkomensondersteuning hoeft later niet te worden terugbetaald.

Zzp'ers die een liquiditeitsprobleem hebben waarvoor bedrijfskrediet nodig is, kunnen ook een beroep doen op de Tozo. Zij kunnen een lening voor een bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal 10,157 euro, tegen 2 procent rente.

Acute geldnood

De aanvragen voor de regeling liepen storm, eind maart raakte de website van de gemeente zelfs overbelast. In Spuigasten benadrukte wethouder Van Alphen dat de inkomensondersteuning alleen bedoeld is voor zzp’ers die in acute geldnood verkeren. 'Er zitten ook veel mensen tussen die een beetje het idee hebben: niet geschoten is altijd mis', beweerde de wethouder. Volgens de GroenLinks-bestuurder kan dat niet de bedoeling zijn.

'Aan het begin van deze crisis is door de staatssecretaris een moreel beroep gedaan: 'Maak er alleen gebruik van als je echt niet anders kan, want anders loopt het uit de klauwen'. Je merkt dat niet iedereen daarnaar geluisterd heeft. Dat is vervelend voor iedereen die daadwerkelijk in nood is.'

Geen misbruik

De gemeente Den Haag blijft alert of mensen geen misbruik maken van de Tozo. Het gaat dan om Haagse zzp’ers die volgens de wethouder 'wel op een andere manier aan hun eten kunnen komen'. Van Alphen: 'In tegenstelling tot de andere G4-steden hebben wij wel een vorm van controle uitgevoerd. Zeker ook om te voorkomen dat mensen achteraf worden geconfronteerd met het terugbetalen van grote hoeveelheden geld.' Waar de controles zich precies op richten, is niet duidelijk. Wel beloofde de gemeente eerder dat er geen vermogens- of partnertoets zou worden gedaan.

Doordat de aanvragen de controles moesten doorstaan, heeft de behandeling van de aanvragen van zzp’ers wat langer geduurd, aldus de wethouder. Een andere reden was dat mensen uit andere gemeenten ook hun aanvragen bij de gemeente Den Haag indienden. Mede daardoor was de website van de gemeente overbelast.

14.679 aanvragen van zzp'ers

Om precies te zijn hebben 10.184 zzp'ers een voorschot van de gemeente uitgekeerd gekregen. Nog niet alle aanvragen zijn gehonoreerd. In totaal hebben 14.679 zzp'ers inkomensondersteuning aangevraagd bij de gemeente Den Haag.

