Coronavirus: coronalabel voor campings

Coronalabel voor campings

Kampeerders kunnen vanaf vandaag zien of een camping in Nederland speciale coronamaatregelen heeft genomen. Dat kan je zien aan de hand van een coronalabel van de ANWB. 'De ANWB heeft bij 1300 campings nagevraagd of zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio's.'

Campinginspecteurs van de ANWB controleren of de campings zich daadwerkelijk aan de richtlijnen houden. Er zijn twee soorten labels.

Speciale coronamaatregelen: dit wil zeggen dat de camping zich heeft geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio's. Speciale coronavoorwaarden: bij deze camping kunnen kampeerders 7 dagen voor hun geplande aankomst hun verblijf kosteloos annuleren of omboeken.

'Schrappen ontslagboete leidt tot dubbel zoveel werklozen'

Het schrappen van de ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen. Die voorspelling deed wethouder van Sociale zaken en werkgelegenheid Bert van Alphen (GroenLinks) in Spuigasten bij mediapartner Den Haag FM.

'Ik verwacht dat we er als gemeente flink wat last van gaan krijgen', zei de wethouder. 'Ik verwacht dat er een verdubbeling zal ontstaan van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het schrappen van de ontslagboete kan tot gevolg hebben dat er eerder mensen ontslagen worden die anders binnengehouden zouden worden.'

Verpleeghuizen mogen een bezoeker per bewoner toelaten

Met ingang van vandaag mogen verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten. Voorwaarde is wel dat op de desbetreffende afdeling geen corona heerst. Daar wordt maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Nog niet alle verpleeghuizen gaan meteen open. De organisaties krijgen tot uiterlijk 15 juni de tijd om aan alle randvoorwaarden te voldoen, zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Vanaf half juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Het is de bedoeling dat de bezoekregeling na 15 juli verder wordt verruimd.

'Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet'

Veel mondkapjes die in verpleeghuizen gebruikt worden deugen niet. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet 25 medische mondmaskers testen, die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden.

Veel van de geteste mondkapjes laten te veel virusdeeltjes door, aldus het AD. En van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken. De tests zijn gedaan door Greencycl in Utrecht, dat ook voor ziekenhuizen mondmaskers controleert.

'Negenduizend huishoudens kunnen huur niet meer betalen'

Bijna negenduizend huurders hebben zich sinds het begin van de coroncrisis gemeld bij hun woningcorporatie omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dat meldt NRC op basis van een inventarisatie onder 197 corporaties. Volgens de krant bezitten die samen zo'n 1,6 miljoen sociale huurwoningen van de 2,4 miljoen die er in Nederland zijn.

De hardst getroffen huurders zijn zzp'ers en freelancers die door de crisis hun inkomen hebben zien wegvallen, schrijft de krant. De corporaties verwachten dat de komende tijd meer huurders zich melden met betalingsproblemen, omdat de financiële buffers die sommige huurders hebben opgebouwd op raken.