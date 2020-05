Coronavirus: strenge regels volgens Raad van State in strijd met grondwet

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM: Acht mensen overleden en acht nieuwe ziekenhuisopnames

Kabinet ziet af van verbod op uitverkoop tot 1 juli

Verpleeghuizen mogen een bezoeker per bewoner toelaten

'Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet'

Wil je teruglezen wat er zondag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Raad van State: Strenge coronaregels niet te lang van kracht laten

Volgens de Raad van State schuren de strenge coronaregels soms met de grondwet. De raad begrijpt dat de nood aan de man was, maar adviseert het kabinet de regels rond samenkomsten niet te lang van kracht te laten blijven. Zo werden feestjes regelmatig door de politie beëindigd en kregen deelnemers een boete. Volgens de raad is er als een bijeenkomst besloten is en de openbare orde niet wordt verstoord wettelijk geen ruimte voor een dergelijk verbod.

Volgens de Raad van State moet er een speciale wet komen als een dergelijk verbod nodig is om de volksgezondheid te beschermen. De Tweede Kamer had om het advies van de Raad van State gevraagd. Het kabinet heeft al aangekondigd dat het werkt aan een wettelijke basis voor de coronavoorschriften. De raad buigt zich daar waarschijnlijk volgende week over.

RIVM: geen besmettingsrisico omgeving nertsenfokkerij

De kans is volgens het RIVM klein dat de uitbraak van het coronavirus op een aantal Brabantse nertsenfokkerijen tot nieuwe besmettingen buiten de bedrijven leiden. Volgens deskundigen van het RIVM en de Universiteit Utrecht zijn daar geen aanwijzingen voor, omdat in lucht- en stofmonsters het virus niet is aangetroffen. Ook zijn er in de omgeving geen besmettingen gevonden die te herleiden zijn naar de nertsenfokkerijen.

Op twee bedrijven zijn de medewerkers vrijwel zeker aangestoken door de dieren. 'Dat is toch wel uniek', zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het zijn volgens hem wereldwijd de eerste gedocumenteerde infecties van dier op mens. Het virus is waarschijnlijk eerder al van de mens op de dieren overgedragen.

Kabinet ziet af van verbod op uitverkoop tot 1 juli

Het kabinet gaat uitverkoop de komende weken toch niet verbieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzocht op welke manieren het kabinet 'massale kortingsacties' zou kunnen tegengaan, maar een verbod op uitverkoop tot 1 juli is op korte termijn lastig te regelen en onder winkeliers is te weinig steun voor zo'n maatregel.Dat zegt het ministerie na berichtgeving van RTL Z.

Als veel winkeliers besluiten uitverkoopborden in de etalage te hangen, betekent dit vaak dat concurrenten noodgedwongen meedoen. Dat kan (kleinere) ondernemers in de problemen brengen, omdat de lage prijzen tot kleinere marges leiden.Omdat het op korte termijn onmogelijk is om uitverkoop ook voor webshops te verbieden, zou er bovendien oneerlijke concurrentie ontstaan.

Aantal coronapatiënten op ic gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is niet gedaald of gestegen. Het zijn er 223, evenveel als op zondag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 222 in Nederland en 1 in Duitsland, net als op zondag. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 756 coronapatiënten, 26 meer dan op zondag.

Op de intensivecareafdelingen liggen 493 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic in Nederland komende week wel weer zal gaan dalen tot ongeveer 150.

COVID-19 besmettingen op mens en dier

Vanmiddag geven Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding, en Prof. dr. Arjan Stegeman een briefing aan de Tweede Kamer. Het onderwerp is COVID-19 besmettingen op mens en dier.

'Twintig kinderen behandeld voor Kawasaki, elf hadden ook corona'

Nederlandse ziekenhuizen hebben in de afgelopen weken twintig kinderen behandeld voor een zeldzame ontstekingsziekte. Ze hadden verschijnselen van de ziekte van Kawasaki. Elf van hen bleken ook antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in hun bloed te hebben, wat betekent dat ze die ziekte onlangs hebben gehad. Of hun ontstekingen zijn veroorzaakt door corona, is moeilijk vast te stellen, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus. Bij de ziekte van Kawasaki raken dewanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn.

De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op fotos. Artsen maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen.

Onlineverkoop tickets voor musea gaat hard

De onlinekaartverkoop voor musea, die volgende week weer de deuren openen, gaat hard. Tickets zijn alleen verkrijgbaar via de websites van de musea, aangezien bezoekers vooraf een bepaalde tijd moeten reserveren. Bij het Mauritshuis in Den Haag zijn sinds vrijdag al zo'n 1200 kaartjes gereserveerd.Musea hebben allerlei maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Door te werken met onlinekaartverkoop en tijdvensters, willen ze het publiek spreiden. Ook hebben culturele instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiënemaatregelen. Alle musea in ons land zijn sinds 12 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Cijfers RIVM: Acht mensen overleden en acht nieuwe ziekenhuisopnames

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die waren besmet met het coronavirus. Het virus heeft sinds de uitbraak in Nederland nu zeker 5830 mensen het leven gekost. Dit zijn alleen de overledenen van wie vaststond dat ze het virus hadden opgelopen. Het werkelijke dodental ligt beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest.

Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM door de GGD'en in het land. Er zijn acht nieuwe ziekenhuisopnames en 209 mensen werden positief getest.

Meer dan driekwart gemeenten in problemen door corona

Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 162 van de 355 gemeenten.

De gemeenten, waarvan er veel al niet goed voor staan na de overheveling van zorgtaken en bezuinigingen in 2015, hebben als gevolg van de virusuitbraak en de maatregelen daartegen minder inkomsten uit belastingen, vergunningsleges, en huren. Tegelijkertijd zijn ze meer geld kwijt aan onder meer de GGD'en, handhaving, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Die extra uitgaven worden maar deels vanuit Den Haag gedekt.

Coronalabel voor campings

Kampeerders kunnen vanaf vandaag zien of een camping in Nederland speciale coronamaatregelen heeft genomen. Dat kan je zien aan de hand van een coronalabel van de ANWB. 'De ANWB heeft bij 1300 campings nagevraagd of zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio's.'

Campinginspecteurs van de ANWB controleren of de campings zich daadwerkelijk aan de richtlijnen houden. Er zijn twee soorten labels.

Speciale coronamaatregelen: dit wil zeggen dat de camping zich heeft geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio's. Speciale coronavoorwaarden: bij deze camping kunnen kampeerders 7 dagen voor hun geplande aankomst hun verblijf kosteloos annuleren of omboeken.

'Schrappen ontslagboete leidt tot dubbel zoveel werklozen'

Het schrappen van de ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen. Die voorspelling deed wethouder van Sociale zaken en werkgelegenheid Bert van Alphen (GroenLinks) in Spuigasten bij mediapartner Den Haag FM.

'Ik verwacht dat we er als gemeente flink wat last van gaan krijgen', zei de wethouder. 'Ik verwacht dat er een verdubbeling zal ontstaan van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het schrappen van de ontslagboete kan tot gevolg hebben dat er eerder mensen ontslagen worden die anders binnengehouden zouden worden.'

Verpleeghuizen mogen een bezoeker per bewoner toelaten

Met ingang van vandaag mogen verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten. Voorwaarde is wel dat op de desbetreffende afdeling geen corona heerst. Daar wordt maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Nog niet alle verpleeghuizen gaan meteen open. De organisaties krijgen tot uiterlijk 15 juni de tijd om aan alle randvoorwaarden te voldoen, zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Vanaf half juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Het is de bedoeling dat de bezoekregeling na 15 juli verder wordt verruimd.

'Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet'

Veel mondkapjes die in verpleeghuizen gebruikt worden deugen niet. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet 25 medische mondmaskers testen, die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden.

Veel van de geteste mondkapjes laten te veel virusdeeltjes door, aldus het AD. En van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken. De tests zijn gedaan door Greencycl in Utrecht, dat ook voor ziekenhuizen mondmaskers controleert.

'Negenduizend huishoudens kunnen huur niet meer betalen'

Bijna negenduizend huurders hebben zich sinds het begin van de coroncrisis gemeld bij hun woningcorporatie omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dat meldt NRC op basis van een inventarisatie onder 197 corporaties. Volgens de krant bezitten die samen zo'n 1,6 miljoen sociale huurwoningen van de 2,4 miljoen die er in Nederland zijn.

De hardst getroffen huurders zijn zzp'ers en freelancers die door de crisis hun inkomen hebben zien wegvallen, schrijft de krant. De corporaties verwachten dat de komende tijd meer huurders zich melden met betalingsproblemen, omdat de financiële buffers die sommige huurders hebben opgebouwd op raken.