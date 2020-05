SAR gaat met paragliders zoeken naar vermiste surfer Mathijs

'We gaan met twee paragliders werken, maar we vertellen niet waar ze opstijgen', zegt Postma. 'We willen voorkomen dat er mensen komen kijken. Bij de zoektocht van donderdag (Hemelvaart) was het zo druk, dat we sommige stukken hebben moeten overslaan.'

SAR Nederland helpt met het zoeken naar mensen die vermist zijn, zowel op het water als op het land. Met een groot aantal vrijwilligers en expertises kan SAR (search and rescue) in actie komen bij acute vermissingen of mensen die al langer zoek zijn.

Kustlijn

Zondag werd de kust de hele dag door dertig vrijwilligers afgezocht naar het lichaam. Er werd gezocht van Katwijk tot Hoek van Holland. 'Onze vrijwilligers hebben 25 kilometer gelopen, de inzet was zó intensief. Voor de familie willen we het lichaam van Mathijs zó graag vinden', legt Postma uit.

Zondagavond laat was er vanwege laag water nog een zoektocht bij de basaltblokken bij het havenhoofd op Scheveningen. Tot nu toe hebben de verschillende zoekacties nog niets opgeleverd.

Vijf slachtoffers

Bij het watersportdrama kwamen twee weken geleden vijf surfers om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken dezelfde avond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop gevonden. De 23-jarige Mathijs uit Delft wordt nog vermist.

