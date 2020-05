Boa's voeren actie tegen geweld in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) voeren dinsdag opnieuw actie. Ze protesteren onder meer in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer om hun afschuw uit te spreken over het toenemend geweld tegen boa's. Zo werden donderdag boa's in IJmuiden mishandeld. Ze willen meer mogelijkheden om zich te verdedigen zoals een wapenstok en pepperspray.

De vakbonden hebben dinsdag op diverse plaatsen korte protestbijeenkomsten georganiseerd, waaronder bij het gemeentehuis in Rijswijk en in de Haagse Loudonstraat. 'We protesteren waar het kan bij het gemeentehuis', legt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, uit. 'In Den Haag was dit niet mogelijk, en daarom komen we bij elkaar in de Loudonstraat, waar de boa's zijn gevestigd.'

De bijeenkomsten beginnen overal om 12.00 uur en zijn volgens Kuin kort, maar zichtbaar. 'We willen tijdens de bijeenkomst onze mensen bijpraten over wat de stand van zaken is en vervolgens met alle partijen met een kort statement komen', zo verduidelijkt de voorzitter. 'En alles coronaproof, dus met maximaal dertig aanwezigen en allemaal op anderhalve meter afstand.'

Agressie

De boa's protesteren omdat ze bij het handhaven van de coronaregels met meer geweld te maken krijgen. In IJmuiden moest een handhaver donderdag naar het ziekenhuis worden gebracht met gezichtsletsel nadat hij werd mishandeld. 'Wij spreken zichtbaar onze afschuw uit over het geweld tegen boa’s, zoals dat recent in IJmuiden plaatsvond. Dit is een treffend voorbeeld van de omstandigheden waaronder boa’s hun wek moeten doen. Het kan zomaar ineens mis gaan en dan hebben we geen enkel middel. Agressie en geweld tegen handhavers moet nu eens afgelopen zijn', zo vertelt Kuin.

De protestacties worden dinsdag ondersteund door boa's in diverse andere gemeenten. Zo zullen de boa's in Zoetermeer om 12.00 uur net als in Den Haag en Rijswijk ook stilstaan bij het protest. Hoe de actie in Zoetermeer er precies uit gaat zien kon Kuin nog niet zeggen. 'Dat zijn allemaal verschillende organisaties en iedereen voert de actie op zijn eigen manier.'

Landelijk vervolg

De acties van de boa's begonnen afgelopen donderdag al in Rotterdam, waar geen bonnen uitgeschreven werden. Op 1 juni komt er een landelijk vervolg, maar hoe dat er precies uit gaat zien kon de Nederlandse BOA Bond nog niet aangeven, daarover wordt nog overleg gevoerd met de achterban.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie liet maandag weten dat de boa's geen wapenstok of pepperspray krijgen. 'Ik trek mij hun zorg aan. Wij kijken naar een goede noodknop en bodycams. Die camera's hebben vaak al een afschrikwekkend effect.' Een wapen krijgen ze daarom niet. 'Aan het bewapenen zitten nogal wat haken en ogen. Het gaat onder meer om opleidingseisen en aansprakelijkheden van gemeentes. De politie heeft het geweldsmonopolie in Nederland. Alleen zij mogen geweld gebruiken.'

