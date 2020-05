Werken in het ziekenhuis: 'Toen ik hoorde dat ik besmet was, baalde ik dat ik naar huis moest'

Na een milde infectie met Covid-19 is Marco weer aan het werk gegaan. Als hoofd van de spoedeisende hulp is hij veel bezig met zorgen voor het verplegend personeel. Zijn er voldoende beschermingsmaatregelen? Zijn er vragen en is er angst voor corona bij het personeel? Doordat hij zelf ziek is geweest, heeft hij meer begrip gekregen voor de angst en de onzekerheid die er is bij het personeel.

'Je hebt je werk en in deze moeilijke tijden wil je graag het verschil maken, maar iedereen heeft ook een thuis. Je thuis wil je niet onnodig in gevaar brengen en omdat je weet dat je als verzorgend personeel toch een grotere kans hebt op besmetting, is er onzekerheid. Dat komt ook omdat er nog veel onduidelijk is over het coronavirus. Ik heb veel geleerd van het zelf ziek zijn', zegt Marco.

Afgesloten op een aparte kamer

De periode dat Marco met corona thuis zat was spannend. 'Je wil niet dat je gezin besmet raakt en je weet niet hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ik zat afgesloten op een aparte kamer en probeerde nog een beetje te werken. Na een week was ik koortsvrij en had ik geen klachten meer. Toen ben ik weer snel gaan werken.'

Dat werk is er in korte tijd anders uit gaan zien: 'In het HagaZiekenhuis hebben we snel moeten omschakelen toen het coronavirus kwam. We hebben samen met de huisartsenpost gewerkt aan een aparte plek, waar we de mensen gelijk konden scheiden op wel of niet verdacht van Covid. Dat was veel werk, maar het is goed gelukt. Daarbij hebben we een systeem gecreëerd waarbij de patiënten sneller door een specialist gezien kon worden. Dat was echt winst. Bovendien werd de afstand tussen het verplegend personeel en de specialisten kleiner. Hierdoor konden we efficiënter werken met minder bureaucratie.'

'Lopen nog steeds de marathon'

Nu het aantal coronabesmettingen terugloopt en de normale zorg weer op gang komt, zijn er dagen dat het erg rustig is op de spoedeisende hulp. 'Er zijn nog veel mensen die de zorg vermijden', vertelt Marco. 'Niet verstandig voor mensen met kwalen die echt hulp nodig hebben. Het geeft het personeel wel even wat rust op de afdeling, want het is heel druk geweest.'

'Als je het aan de mensen hier vraagt, zullen ze zeggen dat het goed is om weer langzaam terug te gaan naar normaal. Maar goed, we lopen met z'n allen nog steeds de marathon en we weten nog niet wanneer het eindigt.'

