Verbijstering bij wethouder na rapport over hefbrug Boskoop

Wethouder Kees van Velzen uit Alphen aan den Rijn noemt een onderzoeksrapport naar de veiligheid van de hefbrug in Boskoop 'verbijsterend'. Woensdag bleek dat de provincie inmiddels acht jaar weet dat de brug al tientallen jaren onveilig is, maar die uit financiƫle overwegingen niet heeft laten verstevigen.

Dat geld de reden was om niet in te grijpen is volgens de wethouder 'een afweging die van geen kant deugt'. Van Velzen zei dat in gesprek met mediapartner Studio Alphen. Alphen aan den Rijn fuseerde op 1 januari 2014 met de toenmalige gemeente Boskoop.

'Binnen het provinciehuis is al jaren bekend dat een situatie bestaat die gevaarlijk is', zegt de wethouder. Dat er niets is gebeurd noemt hij een meevaller. Maar dat er wel iets had kunnen gebeuren, terwijl de provincie op de hoogte was van gebreken, noemt hij 'iets dat eigenlijk niet mag'.

'Gemeente wist van niets'

Wethouder Van Velzen stelt dat de gemeente Alphen aan den Rijn tot 10 oktober 2019, het moment dat de Boskoopse hefbrug uit het niets ineens werd afgesloten door de provincie, niet wist dat de hefbrug onveilig is. 'Met ons is in 2012 geen communicatie geweest', zegt Van Velzen. Dat geldt volgens hem voor zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de toenmalige gemeente Boskoop.

Bij Studio Alphen vertelde wethouder Van Velzen dat het uiteindelijke onderzoeksrapport nóg negatiever uitviel dan hij vooraf vermoedde: 'Ik ben heel verbaasd over de inhoud van het rapport. Ik had dat niet verwacht', aldus Van Velzen. Hoe de provincie Zuid-Holland met de veiligheid van de hefbrug is omgesprongen, noemt hij een bedrijfsongeval zonder dat er iets is gebeurd. 'Maar het risico dat al die jaren in onze gemeenschap heeft bestaan, is onbestaanbaar.'

