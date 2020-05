Gezocht: waterdichte raadzaal voor geheime stemming over nieuwe Haagse burgemeester

Den Haag is op zoek naar een zaal die groot genoeg is om 45 raadsleden op anderhalve meter afstand van elkaar te houden en die tegelijkertijd goed beveiligd kan worden tegen lekken. Zo’n zaal is nodig om de besloten vergadering te kunnen houden waarin de gemeenteraad beslist over de nieuwe burgemeester van Den Haag. De benoemingsprocedure zit in de cruciale fase.

Op het Haagse stadhuis zitten ze met een dilemma. Op het Spui is geen geschikte zaal te vinden voor de belangrijke geheime stemming over de nieuwe burgemeester. De gewone raadzaal is weliswaar potdicht te krijgen, maar is te klein om coronaproof te vergaderen. Het Atrium middenin het stadhuis is groot genoeg, maar het is een open ruimte en kan daardoor lastig afgesloten worden.

De gemeenteraad gebruikt het Atrium nu wel voor gewone raadsvergaderingen, maar het is dus niet geschikt voor geheime stemmingen. Daarom kijkt Den Haag nu of er een andere zaal te vinden is die wel aan de twee criteria voldoet.

Zoektocht

Het afstandscriterium is bij deze zoektocht minstens zo belangrijk als de mogelijkheid om de zaal goed af te kunnen sluiten. Het is een vereiste om de raadsvergadering, waarin de raad stemt over de nieuwe burgemeester, achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Dat moet voorkomen dat de namen van kandidaten op straat komen te liggen.

Tijdens deze vergadering kiest de raad uit twee kandidaten die door de vertrouwenscommissie naar voren zijn geschoven. De vertrouwenscommissie bestaat uit zeven raadsleden en heeft de afgelopen weken in het diepste geheim gesprekken gevoerd met een aantal sollicitanten. De commissie kiest twee kandidaten en legt deze als eerste en tweede voorkeur voor aan de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk welke van de twee de nieuwe burgemeester wordt.

Geschikte zaal

Veel tijd is er niet meer voor de speurtocht naar een geschikte zaal. De procedure zit inmiddels in een beslissende fase. Volgens de planning zou de vertrouwenscommissie deze week de twee voorkeurskandidaten moeten voorleggen aan de gemeenteraad.

Over kandidaten die gesolliciteerd hebben is tot nu toe weinig bekend. Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en waarnemend burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase hebben hun sollicitatie naar het burgemeesterschap van Den Haag zelf bekend gemaakt. Zij lieten half mei ook zelf weten dat zij door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit zijn afgewezen.

Nieuwe burgemeester

Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat Pauline Krikke afgelopen najaar ontslag nam na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de vonkenregen op Scheveningen. Waarnemer Johan Remkes blijft tot 1 juli op zijn post. Dan moet er dus een nieuwe burgemeester zijn.