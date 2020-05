SNS en RegioBank sluiten tijdelijk geldautomaten door plofkraak Lisse

SNS sluit per direct alle geldautomaten in HEMA-winkels. De bank heeft dat besloten na de plofkraak in de nacht van zondag op maandag bij een geldautomaat in Lisse. RegioBank laat de geldautomaten in SPAR-winkels per direct leeghalen. Het gaat om in totaal 200 van de 250 geldautomaten.

Dit betekent dat maandag alle geldautomaten in HEMA-winkels uit staan en zo snel mogelijk leeg worden gehaald. De meeste geldautomaten zijn trouwens al leeg. De bank zegt dat deze maatregel wordt genomen om mensen die in de buurt van een pinautomaat wonen te beschermen. SNS betreurt de situatie maar zegt in dit geval voor de veiligheid te kiezen. Klanten zijn voor het opnemen van contant geld niet afhankelijk van de geldautomaten van SNS en RegioBank. Ze kunnen hiervoor ook bij de geldautomaten van andere banken terecht.

HEMA staat achter het besluit van de SNS. In de strijd tegen plofkraken maakten politie, justitie en de banken eind 2019 gezamenlijk al nieuwe maatregelen bekend, waaronder nachtsluiting. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde eerder dit jaar dat achter de schermen wordt gewerkt aan een alternatieve oplossing om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen.

Explosiegevaar

De plofkraak in Lisse vond rond 3.00 uur plaats bij de HEMA, waar een geldautomaat staat. De omgeving is vervolgens afgezet vanwege explosiegevaar. Bewoners moesten hun huis uit. Zij zijn in de ochtend met een bus naar hotel De Nachtegaal gebracht.

Criminelen forceerden in de nacht van zondag op maandag eerst de pui van de winkel en probeerden vervolgens met explosieven bij het geld in de geldautomaat te komen. 'De werkwijze waarbij eerst de voorkant van de winkelpui is geforceerd voor toegang tot de geldautomaat is nieuw', zegt een woordvoerder van SNS. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Ze zijn met een onbekende buit op een scooter gevlucht.

