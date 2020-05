Parkpop, terugblik op 39 jaar popgeschiedenis

De jubileumeditie zou op 28 juni in het Zuiderpark zijn. 'Het afzeggen deed best pijn', vertelt Guus Dutrieux ofwel Mr. Parkpop in het Radio Westprogramma UIT. 'We hebben veel meegemaakt, storm, hittegolf, het park vol water, maar Parkpop is altijd doorgegaan.'

Parkpop begon in 1981, het festival wordt op de laatste zondag van juni gehouden. Het festival was lang het grootste gratis popfestival van Europa. Inmiddels zou dat stokje zijn overgenomen door het Poolse Pol’and’Rock Festival

TV West heeft een rijk archief en neemt je vier donderdagen mee in de geschiedenis van Parkpop. Zoals in 1997 toen het publiek in de stromende regen, glijdend door de modder los ging op Rowwen Heze, 'Bestel Maar'.

Kane in Ado-shirt

In de eerste aflevering kan je genieten van een piepjonge Anouk in 2001, een uitzinnig publiek bij Ome Willem die het Haagse Zuiderpark 'Deze vuist op deze vuist' laat zingen en verschillende optredens van Kane o.a. de show in het shirt van ADO Den Haag.

Natuurlijk ontbreekt Di-Rect, met een roodharige spike en Tim Akkerman niet. Verder kan je genieten met Ozomatli, Acda en De Munnik, Blondie, Krezip en nog veel meer artiesten. Donderdag vanaf 17.00 uur

Herinneringen delen

Ook Parkpop zelf besteedt natuurlijk aandacht aan het jubileum. Er is een site waarop bezoekers herinneringen kunnen delen.