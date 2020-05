Nieuwe burgemeester Den Haag donderdag bekend

Donderdagavond wordt bekend wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. De gemeenteraad komt dan om half acht voor een extra vergadering bijeen om te stemmen over de opvolger van Pauline Krikke. Dat gebeurt in Theater Diligentia.

Den Haag moest op zoek naar een nieuwe burgemeester nadat Krikke begin oktober vorig jaar via een filmpje op Instagram bekend maakte per direct haar functie neer te leggen. Een paar dagen later werd bekend dat zij tijdelijk werd opgevolgd door oud-minister Johan Remkes. Maar die maakte ook direct duidelijk dat hij niet langer wilde blijven dan tot 1 juli.

Een vertrouwenscommissie onder leiding van VVD’er Chris van der Helm moest daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Begin januari werd een profielschets opgesteld met eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen. Half februari konden mensen ook daadwerkelijk een brief gaan schrijven.

23 sollicitanten

Twee maanden geleden maakte de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, bekend dat 23 mensen hadden gesolliciteerd. De jongste kandidaat was 23 jaar, de oudste 63. Van de kandidaten waren negentien man en vier vrouw. De enige twee die hun belangstellingen openbaar maakten waren de fractievoorzitter van de Hart voor Den Haag, Richard de Mos en Bert Blase van de vernieuwingsbeweging Code Oranje. Twee weken geleden bleek echter al dat zij waren afgevallen.

De gemeente spreekt donderdag vanaf 19.30 uur in een besloten vergadering over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Haag. Maandag bleek al dat de gemeenteraad naarstig op zoek was naar een geschikte en geluidsdichte zaal. Die is nu gevonden: de vergadering wordt gehouden in Theater Diligentia.

Eerste voorkeur

Tijdens die vergadering krijgen de raadsleden het verslag van de vertrouwenscommissie onder ogen. Zij horen dan ook wie de eerste voorkeur van die sollicitatiecommissie heeft en wie de nummer twee op de lijst is. Daarna wordt in beslotenheid over de kandidaten gestemd.

Als dat is gebeurd wordt in een openbare raadsvergadering die naam bekend gemaakt van degene die door de raad wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Het is gebruik dat die ook daadwerkelijk wordt benoemd.