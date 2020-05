Ook paragliders vinden vermiste surfer Mathijs niet: 'Het wordt steeds moeilijker'

De twee paragliders die SAR Nederland maandag inzette om het lichaam van de vermiste surfer Mathijs te vinden, zijn er niet in geslaagd het slachtoffer van het surfdrama te vinden. De zoektocht is gestaakt. De hulpdiensten gaan nu kijken hoe ze de zoektocht voort kunnen zetten. 'We geven niet snel op, maar het wordt steeds moeilijker om hem te vinden', zegt teamleider Houwina Postma.

De paragliders maakten maandag deel uit van een groep hulpverleners, met onder meer de KNRM en de Kustwacht, die opnieuw de zee opgingen op zoek naar het lichaam van Mathijs. De 23-jarige surfer uit Delft wordt al twee weken vermist nadat hij in de problemen was gekomen op Scheveningen. Vier anderen overleden ook bij het surfdrama, maar hun lichamen konden wel uit het water worden gehaald.

Sinds het drama is bijna dagelijks gezocht naar het lichaam. Maandag werden er voor het eerst paragliders ingezet. 'Op grote hoogte zie je meer dan in bootjes op het water of vanaf de kant', legt Postma uit. 'Je moet het vergelijken met de drones die we vorige week hebben ingezet, alleen kunnen de paragliders twee tot drie uur in de lucht blijven, waardoor ze een groter gebied konden bestrijken vandaag.'

'Zo lang weg'

Helaas bleef de zoektocht opnieuw zonder resultaat. Postma kon maandag nog niet aangeven of en hoe de zoektocht voortgezet gaat worden. 'We moeten de inspanningen van vandaag nog met zijn allen evalueren, en dan gaan we kijken of er nog iets is wat we kunnen doen.'

De vrijwilligers van SAR Nederland willen niet opgeven, maar volgens de teamleider wordt de kans dat Mathijs gevonden wordt steeds kleiner. 'Hij is nu al zo lang weg, het wordt voor ons steeds moeilijker om zijn lichaam nog te vinden. Maar wij geven niet snel op, dus we gaan nog kijken wat we kunnen doen.'

Heel pittig

Postma realiseert zich dat het moment dat de zoektocht definitief gestopt moet worden steeds dichterbij komt. 'Het is voor onze mensen ook heel pittig. Zondag was het met de harde wind een zware dag, en iedereen moet best lange afstanden afleggen om op Scheveningen te kunnen zijn. Als we alleen nog maar zoeken om het zoeken, dan heeft het weinig zin meer om door te gaan.'

Toch wil de teamleider hier voorlopig nog niet aan denken. 'Het is fenomenaal wat er door alle hulpdiensten, zoals ook de waterpolitie en de kustwacht, al is gedaan. Want hoe zwaar het voor iedereen ook is, we willen alles doen wat in onze macht ligt om hem te vinden. Voor de familie.'

LEES OOK: Gesprek met watersporters moet inzicht geven in drama Scheveningen