Katwijkse dorpsroddel: 'Als ik het niet gezegd had, was ik er in gestikt'

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 66-jarige vrouw uit Katwijk wordt vrijgesproken van laster. De vrouw stond maandag terecht omdat een buurman aangifte had gedaan. De dochter van de Katwijkse zei in 2014 dat ze jarenlang seksueel was misbruikt door de buurman, maar dat is nooit bewezen. Het verhaal over het misbruik ging wel als een lopend vuurtje door het dorp, met de aangifte van laster tot gevolg.

De vrouw uit Katwijk verklaarde voor de rechtbank dat ze destijds overstuur was van het verhaal van haar dochter. Dat het verhaal rondging door het dorp was niet haar schuld, zegt ze. Ze zegt er enkel in vertrouwen met enkele vriendinnen over gesproken te hebben. 'Als ik dat niet had gedaan, was ik erin gestikt', zei ze tegen de rechters.

De vrouw en man die aangifte tegen haar hebben gedaan, zijn nog altijd buren. Maar ze groeten elkaar al zo'n zes jaar niet meer. Ze waren maandag wel allemaal in de rechtszaal aanwezig. Volgens het OM had zich bij beide gezinnen 'aan twee kanten van dezelfde schutting' een drama voltrokken. De buurman liet in een schriftelijke verklaring weten dat ‘de ellende voor niemand voor te stellen is’. Zo was zelfs zijn broer op het voetbalveld aangesproken over het vermeende misbruik. 'Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn, het vertrouwen in naasten is aangetast', aldus de buurman.

Dorpsroddel

De officier van justitie zei rekening te houden met beide kanten. 'Het is hartverscheurend als je dochter zoiets tegen je vertelt, maar dat geldt ook voor de buurman die ten onrechte is beschuldigd'. Maar dát het verhaal zo was rondgegaan, was volgens het OM de verdachte niet aan te rekenen. Het is door dorpsroddels verder verspreid'.

De aanklager eiste daarom vrijspraak voor de vrouw van smaad en laster. Dat zou anders zijn geweest als de vrouw opzettelijk langs de deuren was gegaan met 'kwaadsprekerij', of een bericht op Facebook had geplaatst. De Katwijkse hoopt zelf dat er na zes jaar ‘een punt achter gaat' en ze sprak zelfs de hoop uit dat de buurman en zij weer groeten zouden kunnen uitwisselen. 'Vrienden zullen we niet worden', wist ze: 'Maar laat de haat varen'.

De rechtbank doet uitspraak op 8 juni.