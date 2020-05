Middelbare school op anderhalve meter: 'In elke klas komen tien leerlingen te zitten'

'HOUD 1,5 METER AFSTAND', staat met grote koeienletters op het schoolplein. 'Leerlingen, ouders en docenten hebben vandaag een brief gekregen waarin we hen expliciet vragen om direct de school in te gaan, en niet samen te klieken op het schoolplein,' vertelt Tineke van der Toorn van havo/vwo middelbare school ISW Gasthuislaan in 's-Gravenzande.. Ze lacht: 'Wanneer er toch een file ontstaat, is die tekst een goede reminder hopen wij.'

Waarschuwing op het schoolplein | Foto: Omroep West

Het ISW is druk bezig om de laatste puntjes van de 'anderhalvemeterschool' op de i te zetten. Pompjes worden overal neergezet, net als desinfecterende sprays en vochtige handdoekjes, voor na een toiletbezoek. Daarnaast komt in elke gang of ruimte het 'weer-veilig-naar-school-protocol' van het RIVM te hangen. 'We zijn er klaar voor,' glundert Van der Toorn. 'Al is het ook best een beetje spannend hoe het zal gaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.'

Eenderde

Eén van de belangrijkste maatregelen van het ISW is dat ze vanaf volgende week dagelijks maar eenderde van de leerlingen ontvangen. 'Anders kunnen we de anderhalvemeter maatregel niet waarborgen,' legt Van der Toorn uit. 'In elke klas komen ongeveer tien leerlingen te zitten, op ruime afstand van elkaar. Leerlingen die niet naar school komen, volgen thuis - online - de lessen.

Daarnaast krijgen onderbouwklassen een eigen lokaal toegewezen. 'Normaal gaan leerlingen van lokaal Engels, naar lokaal Wiskunde, maar dat zorgt voor te veel beweging in de school,' aldus Van der Toorn. 'Bovenbouw leerlingen hebben te maken met specifieke vakken die een eigen lokaal hebben, zoals scheikunde en biologie, dus dat maakt het lastiger. Maar die leerlingen hebben we wel allemaal op de tweede verdieping geplaatst, om het verkeer binnen te school te minimaliseren.'

kratten vol desinfectiemiddelen | Foto: omroep West

Samenscholen

'Leerlingen uit de onderbouw blijven in principe - totdat hun rooster klaar is - in hun eigen lokaal zitten. Ze mogen wel even naar het toilet, of naar aula als ze een tussenuur hebben.' Maar hoe voorkomt de school dat de leerlingen - die elkaar weken hebben gemist - op die momenten niet gaan samenscholen?

'Wij moeten natuurlijk ook afwachten hoe het gaat, maar ik verwacht niet dat het een probleem is. Overal staan bordjes die leerlingen wijzen hoe ze moeten lopen en waar ze niet naartoe mogen. De kantine en de ruimte met de kluisjes zijn bijvoorbeeld gesloten. Daarnaast hebben we een heel fijne populatie op school, waar we mee in gesprek kunnen gaan, als ze zich er niet aan zouden houden.'

Leeg

Of de anderhalvemeterschool de kwaliteit van het onderwijs in de weg staat, kan het ISW niet zeggen. 'We doen er alles aan om de leerlingen zo goed mogelijk door het curriculum te helpen. We verwachten dat de school er na de zomervakantie ook nog zo uit zal zien.'

De meeste leraren kijken reikhalzend uit naar volgende week dinsdag. Van der Toorn: 'Zo'n leeg gebouw voelde zo gek de afgelopen weken. We kunnen niet wachten om de leerlingen weer te ontvangen.'

