Vakantie in eigen land: 'Je hoeft niet tien uur in een vliegtuig te zitten om mooie dingen te zien'

Het Bos van Bosman is een redelijk onbekend stukje Leiden. De lap groen is ingeklemd tussen de Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg. 'Een winterkoninkje', zegt de gids-voor-een-dag, terwijl hij omhoog wijst. De rust is haast sereen, terwijl het bos op een steenworp afstand ligt van het Bio Science Park. Dat wil De Jong ook bewijzen met zijn boek. 'Wat wij met ons boek willen laten zien, is dat je niet tien uur in een vliegtuig hoeft te zitten om mooie dingen te zien.'

Ook buiten Leiden kent onze regio genoeg mooie plekjes, vindt De Jong. 'Het strand heeft natuurlijk op iedereen die hier vandaan komt een enorme aantrekkingskracht. Ik hou zelf niet van afgeladen stranden, maar het duingebied daarachter is mooi. Als je daar ‘s ochtends vroeg komt of vlak voor zonsondergang heb je echt een heel maanlandschap voor jezelf.'

Groene Hart

Maar ook aan de andere kant van Leiden is volgens De Jong genoeg te genieten. 'Dan kom je al snel in de veenlandschappen en polderlandschappen', weet hij. We maken natuurlijk deel uit van het Groene Hart. Dat is toch best een beetje bijzonder stukje Nederland.'

Met de huidige coronacrisis komt het boek onbedoeld op het goede moment uit. 'De animo voor een vakantie in Nederland is nu natuurlijk honderd keer zo groot', weet de reisjournalist. 'Nederland is veelzijdig. Je ziet hier zo ontzettend veel in een betrekkelijk korte tijd. Dat heb je eigenlijk nergens anders.'

