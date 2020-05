Zandvoortse steun voor nabestaanden van omgekomen surfers

De Zandvoortse surfcommunity leeft intens mee met de nabestaanden en vrienden van de vijf surfers die twee weken geleden om het leven kwamen in de zee bij Scheveningen. Om hun gevoelens te uiten, is afgelopen weekend op twintig plekken in het dorp de zwarte vijf-haringenvlag gehesen. 'Dat gaf me wel kippenvel, toen ik het zag', vertelt Paul Jansen, één van de initiatiefnemers van #zandvoortleeftmee tegen Noord-Holland Nieuws.

Veel surfers in Zandvoort zijn geraakt door het surfdrama in Scheveningen, maar wisten niet zo goed wat ze konden doen. Totdat vorige week Paul Jansen, Joan Bergmans en Jaap Kriele het initiatief namen om de facebookgroep #zandvoortleeftmee, op te richten. Ze vroegen de Zandvoortse surfers om een donatie, waarmee ze de zwarte vlaggen konden bekostigen.

'We willen gewoon heel graag ons gevoel uiten. Laten weten dat we meeleven met de mensen in Scheveningen en alle nabestaanden en betrokkenen', vertelt Jaap. 'Het drama heeft ons diep geraakt.' Het geld dat over is gebleven, gaat naar de KNRM. Een goed doel, vindt Joan Bergmans. 'Zij hebben heel goed werk verricht in Scheveningen en dat doen ze eigenlijk altijd. We hadden nog zo'n 2000 euro over en dat gaat naar hen.'

Plaquette voor nabestaanden

Paul Jansen is een Zandvoortse kunstenaar en hij heeft een plaquette gemaakt van de vijfharingen-vlag. Het idee was om deze in Zandvoort op te hangen, maar dat gaat toch niet gebeuren. 'De plaquette is zo mooi, dat we het eigenlijk zonde vinden om 'm buiten op te hangen. Dan kan iemand 'm zomaar vernielen of meenemen. Dus we hebben besloten om 'm aan de nabestaanden te geven', vertelt Jaap.

Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend, maar waarschijnlijk binnenkort. Of het hierbij blijft is nog niet duidelijk. Als Scheveningen een paddle-out organiseert (surfers gaan samen de zee in en vormen een kring om een overleden surfer te herdenken), dan zal Zandvoort volgen. 'Wij wachten op Scheveningen. Als zij gaan, dan zullen wij volgen.'

