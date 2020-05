Coronavirus: Nog geen heropening sportscholen, zegt het OMT

In Zuid-Holland rijdt weer vrijwel evenveel verkeer op de lokale wegen als voor het begin van de coronacrisis en de meeste leraren en ondersteunende medewerkers op basisscholen hebben grote twijfels bij het kabinetsbesluit om de scholen vanaf 8 juni volledig te openen. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldt 26 nieuwe sterfgevallen

Er zijn tien nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen

Een op de tien Nederlanders komt niet rond door coronacrisis

Meeste leraren basisonderwijs willen verder met halve klassen

Minder dan 200 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan op maandag, de grootste daling in twee weken tijd. In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic's naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Lakenhal toont speciaal coronakunstwerk

Museum De Lakenhal in Leiden gaat binnenkort ook weer open en nodigt bezoekers dan uit om bij een speciale installatie stil te staan bij de gevolgen van het coronavirus. De dertig bezoekers die het museum vanaf 2 juni per uur toelaat, komen op het voorplein meteen voor de 125 houten kruisen te staan. Het gaat hier om het kunstwerk Requiem van Anjet van Linge. Ze heeft de afgelopen maanden dagelijks een kruis gemaakt.

Politie deelt minder coronaboetes uit

In de afgelopen week hebben 279 mensen een boete gekregen voor het niet naleven van de noodverordening rond corona. Dat is ruim 30 procent minder dan de week ervoor, meldt de politie op Twitter. Ze benadrukt dat de politie mensen blijft aanspreken op onveilig gedrag en waar nodig handhaaft.

Voor jongeren tot 18 jaar bedraagt de boete 95 euro. Ook is een HALT-straf mogelijk. Volwassenen betalen 390 euro en krijgen een aantekening op het strafblad.

OMT: nog geen heropening sportscholen

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen, dat schrijft de NOS. Het OMT heeft maandag wel gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. Maar de wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd over wanneer dit kan.

Als het kabinet niet afwijkt van het advies van de experts betekent dat een forse tegenvaller voor de sportscholen. Sportscholen zien nu al veel leden vertrekken en vrezen dat ze een sluiting tot 1 september niet overleven. Als het kabinet inderdaad nog geen besluit neemt over het heropenen van de sportscholen, dan zetten die een kort geding dat zij tegen de staat hebben aangespannen door.

Amsterdams vaccin moet coronavirus 'ontkronen'

Een onderzoeksteam van het Amsterdam UMC wil het coronavirus 'ontkronen', zoals het academische ziekenhuis het noemt. Hoogleraar en oncologisch onderzoeker Arjan Griffioen ontwikkelt een vaccin dat zich specifiek richt op de uitsteeksels die het viruszijn kenmerkende kroonachtige vorm geven.

Het is de bedoeling dat door het vaccin antistoffen worden aangemaakt die zich hechten aan de uitsteeksels van het virus, de zogeheten spikes. Op die manier willen de Amsterdamse onderzoekers voorkomen dat het virus cellen binnendringt en zich verder vermenigvuldigt in het lichaam. Over vijf tot zes maanden hoopt Griffioen een eerste vaccin klaar te hebben, dat dan eerst op dieren moet worden getest.

Cijfers RIVM: 26 mensen overleden en 10 nieuwe ziekenhuisopnames

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn dinsdag 26 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die waren besmet met het coronavirus. Het virus heeft sinds de uitbraak in Nederland nu zeker 5856 mensen het leven gekost. Dit zijn alleen de overledenen van wie vaststond dat ze het virus hadden opgelopen. Zuid-Holland heeft het grootste aandeel in de 26 meldingen.

Het werkelijke dodental ligt beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM door de GGD'en in het land. Er zijn tien nieuwe ziekenhuisopnames en 133 mensen werden positief getest.

Uit de cijfers blijkt verder dat een steeds lager percentage van de afgenomen coronatests positief is: de afgelopen twee weken werd het virus bij slechts 5 procent van de geteste personen geconstateerd. Eind maart lag dat percentage nog op 29 procent.

Van dodelijke slachtoffers onder de 70 wordt bijgehouden en gepubliceerd of ze nog een andere aandoening hadden naast corona. Er zijn 662 corona-doden jonger dan 70 geregistreerd bij het RIVM. Zeventig procent van hen had al een andere aandoening, met name hart- en vaatziekten, diabetes of een luchtwegaandoening.

Spandoek voor woonzorgpark Monster

Woonzorgpark Het Westerhonk in Monster werd dinsdag door fans van ADO Den Haag verblijd met een mooi spandoek. Dit om de mensen daar een hart onder de riem te steken in deze coronatijd.

Lokale wegen weer net zo druk als voor crisis

In Zuid-Holland rijdt weer vrijwel evenveel verkeer op de lokale wegen als voor het begin van de coronacrisis. Ditzelfde is het geval in Flevoland, Friesland en Gelderland. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) op basis van gegevens van de provincies. Ook op snelwegen worden weer meer auto's gesignaleerd op de snelweg.

'Te weinig bouwvergunningen afgegeven door coronacrisis'

Het woningtekort wordt nauwelijks teruggedrongen doordat er te weinig bouwvergunningen voor woningen worden afgegeven. Dat stelt vastgoedadviseur Capital Value op basis van cijfers van het CBS. Capital Value wijst erop dat de coronacrisis het verlenen van vergunningen heeft bemoeilijkt. Zo is de Raad van State gesloten geweest voor beroepszaken. Ook werd de afwikkeling van procedures over de ruimtelijke ordening lastiger.

Groothandels gaan weer dicht voor consumenten

Consumenten kunnen vanaf 1 juni niet meer voor hun boodschappen terecht in de groothandel. Nu de horeca per 1 juni weer opengaat, neemt de druk op supermarkten af omdat er weer meer buiten de deur kan worden gegeten, stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Daarmee is de maatregel volgens de branchevereniging niet meer nodig.

Crisisberaad over corona gaat komende weken toch door

Het kabinet gaat de komende twee weken toch door met het wekelijkse crisisberaad over het coronavirus. De gedachte bestond vorige week om de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na deze woensdag voorlopig niet meer bijeen te laten komen. Maar de meest bij de crisis betrokken bewindspersonen willen in ieder geval de komende twee weken de ontwikkelingen met het virus en de versoepelde maatregelen goed met elkaar blijven bespreken. Daarna zal de MCCb zelf beslissen of het met deze frequentie door wil gaan of niet.

Nederlanders waarderen doortastendheid in coronabeleid

Driekwart van de Nederlanders vindt het acceptabel dat het kabinet en de veiligheidsregio's maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zonder dat eerst de Tweede Kamer of gemeenteraden daarover zijn gehoord. In een onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt 76 procent van de ondervraagden dat. Meer dan de helft (54 procent) vindt dat die verminderde democratische invloed zo lang mag duren als het kabinet nodig vindt. Precies een derde vindt dat het alleen als tijdelijke maatregel is te billijken.

Raadsvergadering Westland weer in raadszaal

De raadsvergadering van de gemeente Westland wordt deze dinsdag voor de eerste keer sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland weer in de raadzaal gehouden. Met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM, uiteraard. Omdat de raadzaal volledig nodig is voor de raadsleden en het college wordt geïnteresseerden gevraagd de vergadering online te volgen.

'Een heel groot compliment'

Burgemeester Marina van der Velde-Menting is vol lof over de directies, leerkrachten en medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang in de gemeente Kaag en Braassem. 'Het is mooi om te zien hoe jullie in deze enerverende tijd na iedere maatregel, of na iedere verruiming gelijk weer de knop omzetten en volle kracht vooruit gaan', laat ze weten. 'Van de sluiting van scholen en kinderopvang, via online onderwijs naar gedeeltelijk open. En nu het vooruitzicht dat jullie in juni weer volledig open gaan en alle kinderen weer dagelijks kunnen genieten van onderwijs en opvang. En dat alles met één doel; zo goed mogelijk zorgen voor alle kinderen in Kaag en Braassem.'

Ze vindt dit prachtig om te zien. 'Ik heb zo veel blije kinderen - én ouders - gezien nu die vaste basis in onderwijs en opvang weer open is. Dat laat opnieuw zien hoe belangrijk jullie werk is. En dat wil ik nogmaals benadrukken. Een heel groot compliment jullie kant op!

Waarschuwing voor criminele investeerders

Horecabedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Daarom wordt er onder meer door de gemeente Noordwijk extra aandacht gevraagd om op te passen voor criminele investeerders. Criminelen investeren graag in horecazaken omdat er veel contant geld in omgaat. Zo kunnen ze hun criminele geld witwassen. Voordat je het weet is een zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken. De eigenaar is hiervoor aansprakelijk. Daarom benadrukt de gemeente: 'Laat je niet verleiden!'

IKEA-restaurants en speelplaatsen blijven dicht

IKEA houdt zijn restaurants en speelplaatsen Småland ook na 1 juni dicht. Hoewel restaurants en cafés in Nederland dan onder bepaalde voorwaarden weer open mogen, wil de woonwinkelreus zich blijven richten op 'doelgericht en functioneel winkelen'.

Meeste leraren basisonderwijs willen verder met halve klassen

De meeste leraren en ondersteunende medewerkers op basisscholen hebben grote twijfels bij het kabinetsbesluit om de scholen vanaf 8 juni volledig te openen. Een derde steunt het besluit, terwijl 69 procent liever de huidige situatie met halve klassen had doorgezet. Dat meldt onderwijsbond AOb op basis van een vragenlijst die door bijna 8000 mensen is ingevuld. Daarbij gaat het om personeel op reguliere basisscholen en in het speciaal (basis)onderwijs.

Verzekeraars scherpen voorwaarden aan vanwege coronacrisis

Je reis verzekeren tegen pandemieën als corona kan nu helemaal niet meer. Tot voor kort kon je nog bij een handjevol verzekeraars terecht, maar ook die hebben inmiddels hun voorwaarden aangepast. Dat blijkt uit een inventarisatie van Pricewise op verzoek van BNR.

PvdA: schrap ontslagboete later, meer steun en vervroeg pensioen

De PvdA wil pas het nieuwe corona-noodpakket voor het bedrijfsleven steunen als het kabinet de ontslagboete daarin niet schrapt, maar aanhoudt tot 1 september. En om bedrijven in de hardst getroffen sectoren beter te ondersteunen, moeten daar de loonkosten van werknemers niet tot negentig procent worden vergoed maar honderd procent. Ook zouden noodlijdende bedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om oudere werknemers eerder met pensioen te kunnen laten gaan.

Sportscholen overhandigen petitie via videoverbinding aan Kamerleden

Dinsdagmiddag biedt sportschooleigenaresse Roxanne van Berkel via een videoverbinding een petitie aan Tweede Kamerleden van de commissie Volksgezondheid aan. De petitie is 121.230 ondertekend door sportschooleigenaren, sporters en burgers. Met de petitie vragen zij de Tweede Kamer om er bij de regering op aan te dringen de sportscholen direct te mogen heropenen. De sportscholen gingen dicht na de uitbraak van het coronavirus in Nederland.

Belastingdienst gaat mensen weer helpen met aangifte

De Belastingdienst gaat mensen weer helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ongeveer 12.000 mensen krijgen binnenkort telefonisch ondersteuning. Daarover ontvangen ze een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst was in maart gestopt met de hulp, toen het coronavirus zich snel verspreidde. Gemaakte afspraken werden afgezegd. Mensen die al een afspraak hadden staan, kregen automatisch uitstel voor hun aangifte tot 1 september. Anderen konden zelf uitstel aanvragen. De hulp gebeurt aanvankelijk alleen telefonisch. Het is nog niet bekend wanneer mensen weer op locatie kunnen worden geholpen door de fiscus.

'Meer mensen willen gedrag veranderen voor klimaat door corona'

Veel mensen zijn zich door de coronacrisis bewust geworden van het klimaat en willen hieraan ook zelf een bijdrage leveren. Zo wil bijna acht op de tien Nederlanders minder gaan vliegen en ruim driekwart wil het autogebruik beperken. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Toch vragen tegelijkertijd zeven op de tien Nederlanders zich af of de positieve gevolgen voor het milieu die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, kunnen worden behouden.

'Een op de tien Nederlanders komt niet rond door coronacrisis'

Een op de tien Nederlanders komt momenteel moeilijk rond vanwege de coronacrisis. Het gaat vooral om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Slachthuizen moeten met plannen komen tegen corona

Vleesverwerkers moeten dinsdag met plannen komen om hun personeel beter te beschermen tegen het coronavirus, anders stopt de verplichte controle op hun werk door de NVWA en moeten zij dicht. Een ultimatum dat landbouwminister Carola Schouten heeft gesteld, loopt dinsdagavond af.

WHO stopt proeven met malariamedicijn tegen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stopt met proeven om te kijken of het malariamedicijn hydroxycholoroquine helpt tegen het coronavirus. Volgens een artikel in het vakblad The Lancet zou de kans om te overlijden met het medicijn groter worden en niet kleiner. De Amerikaanse president Donald Trump vertelde vorige week het medicijn uit voorzorg te gebruiken, maar is daar naar eigen zeggen al weer mee gestopt.

Volgens de WHO zijn de tests nu stopgezet om uit te kunnen zoeken of het medicijn veilig gebruikt kan worden. Mocht dit het geval zijn dan gaan de proeven volgens de organisatie weer verder.

Raad van State: Strenge coronaregels niet te lang van kracht laten

Volgens de Raad van State schuren de strenge coronaregels soms met de grondwet. De raad begrijpt dat de nood aan de man was, maar adviseert het kabinet de regels rond samenkomsten niet te lang van kracht te laten blijven. Zo werden feestjes regelmatig door de politie beëindigd en kregen deelnemers een boete. Volgens de raad is er als een bijeenkomst besloten is en de openbare orde niet wordt verstoord wettelijk geen ruimte voor een dergelijk verbod.

Volgens de Raad van State moet er een speciale wet komen als een dergelijk verbod nodig is om de volksgezondheid te beschermen. De Tweede Kamer had om het advies van de Raad van State gevraagd. Het kabinet heeft al aangekondigd dat het werkt aan een wettelijke basis voor de coronavoorschriften. De raad buigt zich daar waarschijnlijk volgende week over.