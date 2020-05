Coronavirus: WHO stopt proeven met malariamedicijn tegen corona

Vleesverwerkers moeten dinsdag met plannen komen om hun personeel beter te beschermen tegen het coronavirus, anders stopt de verplichte controle op hun werk door de NVWA en moeten zij dicht. Een ultimatum dat landbouwminister Carola Schouten heeft gesteld, loopt dinsdagavond af. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

RIVM: Acht mensen overleden en acht nieuwe ziekenhuisopnames.

Een op de tien Nederlanders komt niet rond door coronacrisis

Belastingdienst gaat mensen weer helpen met aangifte

De Belastingdienst gaat mensen weer helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ongeveer 12.000 mensen krijgen binnenkort telefonisch ondersteuning. Daarover ontvangen ze een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst was in maart gestopt met de hulp, toen het coronavirus zich snel verspreidde. Gemaakte afspraken werden afgezegd. Mensen die al een afspraak hadden staan, kregen automatisch uitstel voor hun aangifte tot 1 september. Anderen konden zelf uitstel aanvragen. De hulp gebeurt aanvankelijk alleen telefonisch. Het is nog niet bekend wanneer mensen weer op locatie kunnen worden geholpen door de fiscus.

'Meer mensen willen gedrag veranderen voor klimaat door corona'

Veel mensen zijn zich door de coronacrisis bewust geworden van het klimaat en willen hieraan ook zelf een bijdrage leveren. Zo wil bijna acht op de tien Nederlanders minder gaan vliegen en ruim driekwart wil het autogebruik beperken. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Toch vragen tegelijkertijd zeven op de tien Nederlanders zich af of de positieve gevolgen voor het milieu die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, kunnen worden behouden.

'Een op de tien Nederlanders komt niet rond door coronacrisis'

Een op de tien Nederlanders komt momenteel moeilijk rond vanwege de coronacrisis. Het gaat vooral om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Slachthuizen moeten met plannen komen tegen corona

Vleesverwerkers moeten dinsdag met plannen komen om hun personeel beter te beschermen tegen het coronavirus, anders stopt de verplichte controle op hun werk door de NVWA en moeten zij dicht. Een ultimatum dat landbouwminister Carola Schouten heeft gesteld, loopt dinsdagavond af.

Leraren zien volledige heropening basisscholen niet zitten

Een ruime meerderheid van de leraren ziet een volledige heropening van basisscholen niet zitten, schrijft het AD. Ze stellen dat de hygiënemaatregelen en anderhalvemeterregel nu al nauwelijks zijn te handhaven in halve klassen. 'Met volle klassen wordt dat probleem prangender.''Dit blijkt uit een peiling van de grootste onderwijsbond AOb die door bijna 8000 leden is ingevuld.

WHO stopt proeven met malariamedicijn tegen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stopt met proeven om te kijken of het malariamedicijn hydroxycholoroquine helpt tegen het coronavirus. Volgens een artikel in het vakblad The Lancet zou de kans om te overlijden met het medicijn groter worden en niet kleiner. De Amerikaanse president Donald Trump vertelde vorige week het medicijn uit voorzorg te gebruiken, maar is daar naar eigen zeggen al weer mee gestopt.

Volgens de WHO zijn de tests nu stopgezet om uit te kunnen zoeken of het medicijn veilig gebruikt kan worden. Mocht dit het geval zijn dan gaan de proeven volgens de organisatie weer verder.

Raad van State: Strenge coronaregels niet te lang van kracht laten

Volgens de Raad van State schuren de strenge coronaregels soms met de grondwet. De raad begrijpt dat de nood aan de man was, maar adviseert het kabinet de regels rond samenkomsten niet te lang van kracht te laten blijven. Zo werden feestjes regelmatig door de politie beëindigd en kregen deelnemers een boete. Volgens de raad is er als een bijeenkomst besloten is en de openbare orde niet wordt verstoord wettelijk geen ruimte voor een dergelijk verbod.

Volgens de Raad van State moet er een speciale wet komen als een dergelijk verbod nodig is om de volksgezondheid te beschermen. De Tweede Kamer had om het advies van de Raad van State gevraagd. Het kabinet heeft al aangekondigd dat het werkt aan een wettelijke basis voor de coronavoorschriften. De raad buigt zich daar waarschijnlijk volgende week over.