'Wij vinden dit niet normaal!', politie Katwijk verontwaardigd over troep die jeugd achterlaat

De politie in Katwijk is verontwaardigd over de troep die een groep jongeren maandag achterliet bij een voetbalveld achter voormalig verzorgingstehuis Salem en spreekt de ouders van de kinderen hierop aan. 'Dit probleem is van de ouders.'

Ouders wiens kind wel eens in de middag, avond en nacht gebruik maakt van het sportveld wordt gevraagd de foto die de politie maakte van de rommel te bespreken.

'Als ouder bent u verantwoordelijk voor uw kind', benadrukt de politie op social media. 'Deze rommel is misschien wel door uw kind achtergelaten. Wat zijn nou de normen en waarden? Wij vinden dit niet normaal!'

Ouders wordt gevraagd of zij wel weten wat hun zoon of dochter buiten op straat uitvoert. 'Ga als ouder eens even om een hoekje kijken om te zien wat uw zoon of dochter nou werkelijk aan het doen is', adviseert de politie.

'Dit probleem is niet van de politie, de gemeente Katwijk, handhaving, jongerenwerk of wijkbewoners. Dit probleem is van de ouders. Ga met uw zoon of dochter in gesprek.'