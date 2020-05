Zoekteams opnieuw in actie om vermiste surfer Mathijs te vinden

Voor de kust van Scheveningen en bij de Zandmotor wordt dinsdag opnieuw gezocht naar de vermiste Mathijs. Ondanks meerdere grote zoekacties is de 23-jarige Delftenaar nog steeds niet gevonden. Teams van SAR Nederland en PSD Nederland komen dinsdag in actie.

Bij Scheveningen worden meerdere drones ingezet. 'We hebben opnieuw een flinke inzet', vertelt SAR-coördinator Houwina Postma. 'En als het nodig is, staat er een groot waterteam voor ons klaar.' Volgens Postma hebben de drones goed zicht boven zee.

Ter hoogte van de Zandmotor bij Ter Heijde gaat PSD (Public Safety Duikteam) Nederland met een sonarboot aan de slag. 'We gaan het gedeelte afzoeken waar we afgelopen vrijdag niet meer aan toe zijn gekomen', zegt een woordvoerder. 'We maken een bodemscan van de kustlijn en we zoeken met de sonar boeien en ankerlijnen af, om te kijken of er iets aan is blijven hangen.'

'Steeds moeilijker'

PSD wilde de kustlijn bij de Zandmotor vrijdag al controleren. 'Maar door de hoge golven en de harde wind, kregen we geen goed sonarbeeld.' De organisatie zet dinsdag geen duikers in en gaat alleen met een boot zoeken.

'Het wordt elke dag steeds moeilijker', zegt Postma van SAR Nederland. 'Maar we zijn met z'n allen heel erg gemotiveerd om hem te vinden. Het maakt niet uit wie Mathijs vindt. Als hij maar wordt gevonden.'

Alertheid

Ze doet daarom nogmaals een dringende oproep: 'We vragen iedereen alert te zijn op een zwart/lichtblauw wetsuit en een surfplank. En mocht iemand iets zien, bel dan 112.' Over de surfplank zegt Postma: 'Neem die niet mee, want het kan een belangrijke aanwijzing zijn.'

Mathijs is een van de vijf surfers die op maandag 11 mei voor de kust van Scheveningen om het leven kwam. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag werden diezelfde avond gevonden. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop gevonden.

Paragliders

Maandag werd er ook nog gezocht naar de vermiste Mathijs. Er werden onder meer paragliders ingezet. En ook in de avond is nog met drones van SAR Nederland gezocht.