Terrassen maandag open: kun je als je op het terras zit nog naar de wc?

Hoe zit het met die anderhalve meter?

In principe geldt de anderhalve meter-regel. Dat is voor binnen en buiten. Mensen moeten op anderhalve meter van elkaar zitten, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt. Een paar dagen geleden kwam naar buiten dat als je met z'n tweeën bent, je wel binnen anderhalve meter mag zitten. Dat komt omdat er pas vanaf drie mensen aan een tafel wordt gehandhaafd. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen dus altijd binnen anderhalve meter van elkaar zitten.

Hoe moet je straks aantonen dat je uit een gezamenlijke huishouding komt?

Als je uit eenzelfde huishouden komt mag je binnen anderhalve meter zitten. Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) legt uit: 'Zodra het gaat om een groep van drie of meer personen, dan zal de vraag gesteld worden aan die personen of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Daar wordt geen bewijs van gevraagd, want dat zou betekenen dat gasten hun bewijs van inschrijving op hetzelfde adres moeten meenemen en ondernemers hebben helemaal niet de bevoegdheid of de mogelijkheden om dit soort zaken te verifiëren. Wat wel van ondernemers verwacht mag worden is dat ze de checkvraag stellen. Een groep van drie of meer die geen gezamenlijke huishouding vormt, moet of op anderhalve meter van elkaar gaan zitten en anders mogen ze helaas niet plaats nemen op het terras of in de zaak.'

Het is logisch om te reserveren om binnen te dineren. Maar moet je ook reserveren voor de lunch? En voor het terras?

Net als voor het diner moet je ook reserveren voor de lunch. Voor het terras hoef je niet te reserveren. In alle gevallen wordt wel een gezondheidscheck gedaan. Een medewerker wijst vervolgens een tafel voor je aan.

Als binnen het maximaal aantal van dertig gasten aanwezig is, mag je dan nog naar de wc als je een van de gasten op het terras bent?

'In het aangepaste protocol hebben we opgenomen dat zowel bij binnenkomst (voor een bezoek binnen) als voor een bezoek op het terras een gezondheidsgesprek plaatsvindt. Dus dat heeft dan als het goed is al plaats gevonden. Je bent al als gast op het terras, een reservering voor een toiletbezoek is natuurlijk overdreven', zegt de woordvoerder van KHN.

Op 1 juni mogen de restaurants en cafés weer open | Foto: Matthijs Snepvangers

Zijn horecaondernemers klaar voor maandag?

'Ja', klinkt het over overtuigend bij KHN. 'We wisten al sinds 6 mei dat het plan er was de horeca vanaf 1 juni voorzichtig open te laten gaan. Afgelopen woensdag is het officieel bekendgemaakt en kennen we ook de meeste details. Veel ondernemers waren natuurlijk al lang bezig met het maken van plannen hoe ze de anderhalve meter zouden gaan verwezenlijken in hun bedrijf. De komende week zullen de laatste voorbereidingen worden getroffen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de horeca er klaar voor is.'

Wat is de verwachting maandag? Topdrukte?

Het is maandag Tweede Pinksterdag. Veel mensen zijn vrij en het wordt lekker weer. 'Wij verwachten enthousiaste gasten', zegt de KHN-woordvoerder. 'Maar wij vertrouwen er ook op dat het Nederlandse publiek haar verantwoordelijkheid neemt.' Doordat er minder mensen vanwege corona op de ic terecht komen, kunnen de maatregelen versoepeld worden. Maar als de cijfers weer oplaaien, kunnen deze besluiten teruggedraaid worden. ‘Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Maar horeca-ondernemers zijn gewend om met variatie in drukte om te gaan en daar samen met de medewerkers op te anticiperen.'

Wat als de terrassen straks vol zijn? Hoe wordt het gehandhaafd?

'Vol is vol. Als er geen plek meer beschikbaar is, dan zullen mensen op een later tijdstip terug moeten komen of een ander terras moeten zoeken. Voor binnen is reservering sowieso verplicht en geldt er een maximum van dertig gasten. In sommige gevallen zal er wat minder capaciteit zijn op het terras door afstandsregels, in sommige gevallen wordt in overleg met gemeenten en buren gezocht naar nieuwe oplossingen en extra ruimte. Misschien dat we in sommige gevallen dus 'nee' zullen moeten verkopen, maar dat was 'voor corona' ook soms het geval. In die zin is er niet zo veel nieuws onder de zon', besluit de woordvoerder.